'Bé' Xuân Mai: 'Các con không thích nghe nhạc của tôi'

Xuân Mai cho biết cô có ba người con gồm Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi), Nu (7 tuổi) và chỉ con lớn biết mẹ là "bé Xuân Mai" trong các video nhạc thiếu nhi thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Bean thi thoảng trêu chọc, gọi mẹ là "bé Xuân Mai" và gọi bà ngoại là "mẹ bé Xuân Mai". Trong khi đó, hai bạn còn lại không mấy quan tâm đến việc mẹ là thần tượng nhí một thời.

Theo Xuân Mai, cả ba con đều không mấy hứng thú với nhạc của cô. "Lúc nhỏ, các bạn chủ yếu xem các kênh video hoạt hình chèn nhạc dành cho trẻ em. Tôi vẫn bật nhạc thiếu nhi cho con xem nhưng các bạn đều không thích các video của mẹ. Trước khi làm mẹ, tôi hay đùa rằng mình đã ru hàng nghìn bạn nhỏ khác nên chắc con mình sau này sẽ chẳng thích nhạc của mình đâu và thực tế đúng là Bụt chùa nhà không thiêng", cô vừa cười vừa nói.

Xuân Mai lúc nhỏ, khi còn hoạt động âm nhạc tại Việt Nam.

Thần đồng âm nhạc một thời nói cô không thích ép các con điều gì. Ở nhà, vợ chồng cô vẫn thi thoảng bật một số bài thiếu nhi của Việt Nam để các con nghe tiếng mẹ đẻ nhiều hơn nhưng nếu con muốn nghe ca sĩ nhí khác hoặc chuyển sang kênh tiếng Anh, cả nhà đều tôn trọng.

Xuân Mai nói cô học trường quốc tế và ra nước ngoài từ sớm nên không giỏi tiếng Việt, đôi khi chỉ có chồng mới hiểu cô muốn nói điều gì. Vì thế, cô luôn mong muốn các con giữ được tiếng mẹ đẻ khi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Cô khuyến khích các con nói tiếng Việt với bà ngoại nhiều hơn khi ở nhà hoặc với mọi người xung quanh dịp tham gia các sự kiện của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Gia đình ba thế hệ nhà Xuân Mai sống ở một thành phố thuộc bang Ohio. Ba đứa trẻ giữ thói quen nói chuyện với bố mẹ và với nhau bằng tiếng Anh, còn với bà ngoại - nghệ sĩ Thu Thu - bằng tiếng Việt. Bean và Nu được mẹ nhận xét nói tiếng Việt rất giỏi, còn Bo kém hơn. Những lúc bà ngoại muốn diễn đạt điều gì đó phức tạp với Bo, Bean và Nu sẽ trở thành thông dịch viên. "Khi ấy, anh Hai sẽ dịch lời anh Ba sang tiếng Việt cho bà, còn em út sẽ dịch lời bà sang tiếng Anh cho anh Ba hiểu, trông hài hước lắm", Xuân Mai kể.

Ba em bé nhà Xuân Mai: Bo, Nu và Bean (từ trái sang).

Cô từng quy định các con không nói tiếng Anh ở nhà nhưng được nhiều người khuyên làm vậy có thể khiến các bé gặp khó khăn trong học tập, không thể theo các bạn cùng trang lứa ở trường nên chuyển sang cách dạy dỗ linh hoạt, phù hợp với tố chất từng bé. Bo tỏ ra không có năng khiếu với tiếng Việt bằng anh Bean và em Nu nhưng cô không muốn con cảm thấy áp lực khi bị ép buộc. Cô tin với sự đồng hành của bà ngoại, cả ba bé sẽ luôn giữ được tiếng mẹ đẻ khi lớn lên.

Cuộc sống ở tuổi 30 với ba đứa con sát tuổi nhau không dễ dàng nhưng Xuân Mai luôn cảm thấy hạnh phúc vì gia đình luôn đầm ấm, yêu thương nhau. Vợ chồng cô hiện làm nail để mưu sinh, nuôi ba con ăn học. Mong mỏi lớn nhất lúc này của cô là ổn định kinh tế, có thêm nguồn thu nhập thụ động cải thiện cuộc sống.

Từ khi cùng mẹ sang Mỹ năm 7 tuổi, Xuân Mai đã trải qua nhiều thăng trầm. Từ một thần đồng âm nhạc ở Việt Nam, được vây quanh bởi người hâm mộ, cô trở thành người bình thường ở Mỹ. Ở tuổi teen, cô thỉnh thoảng đi hát ở các sân khấu nhỏ nhưng mọi chuyện kết thúc khi cô bước vào cấp 3 do bận rộn học tập và không còn thời gian di chuyển giữa các tiểu bang.

Xuân Mai bên mẹ và chồng khi mang bầu em bé thứ hai.

Cuộc sống của Xuân Mai bước sang một trang mới vào cuối năm 2014 khi cô kết hôn với ông xã hơn mình 8 tuổi tên Nam (tên thường gọi: Ryan Trương). Thần đồng âm nhạc ngày nào từng cho biết từ khi mới hẹn hò, cô đã nhận thấy "nửa kia" có nhiều điểm để trở thành người chồng mà cô tìm kiếm. Anh chính là người biến giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của cô thành hiện thực. Cô sinh liền ba con trong ba năm cũng vì mong muốn có một gia đình đông đúc.

Xuân Mai sinh năm 1995, nổi tiếng từ năm 2 tuổi với loạt băng video Con cò bé bé, trở thành "thần tượng nhí" trên sân khấu biểu diễn cũng như phát hành số lượng lớn băng đĩa. Sau khi bố mẹ chia tay, cô sang Mỹ định cư cùng mẹ, từ đó ít hoạt động âm nhạc. Năm 2009, Xuân Mai về Việt Nam phát hành MV nhưng không thành công như ngày bé. Từ đó, cô từ bỏ ca hát.