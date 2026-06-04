Bảo Thanh đăng ảnh cưới sau 7 năm "Về nhà đi con", nhắn nhủ Thư "xính lao" gây xúc động

Nhân dịp tròn 7 năm ngày cưới của Anh Thư, diễn viên Bảo Thanh đã có chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Chúc mừng 7 năm ngày cưới của Anh Thư nhé! Chúc em luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình".

Điều thú vị là Anh Thư không phải người thật mà là nhân vật do Bảo Thanh thủ vai trong bộ phim Về nhà đi con - tác phẩm truyền hình tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi lên sóng năm 2019.

Ảnh cưới nhân vật Anh Thư trong phim Về nhà đi con. Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Bảo Thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, gợi nhớ về câu chuyện tình yêu của Anh Thư và Vũ trong phim. Sau 7 năm, bộ phim vẫn được nhiều khán giả yêu mến, thường xuyên xem lại và nhắc đến như một trong những tác phẩm truyền hình thành công của màn ảnh Việt.

Nhìn lại chặng đường 7 năm kể từ khi bộ phim Về nhà đi con lên sóng, diễn viên Bảo Thanh không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà khán giả vẫn dành cho tác phẩm và các nhân vật trong phim.

Nữ diễn viên nhớ lại, thời điểm bộ phim tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, cô từng cho rằng phải mất vài năm nữa mới có thể đánh giá chính xác sức sống của tác phẩm. Khi ấy, Bảo Thanh chưa dám nhận những lời khen ngợi bởi theo cô, giá trị thực sự của một bộ phim nằm ở khả năng tồn tại lâu dài trong lòng công chúng.

Đến nay, sau 7 năm, điều khiến nữ diễn viên hạnh phúc nhất là Về nhà đi con vẫn được đông đảo khán giả yêu mến, thường xuyên xem lại và nhắc nhớ với nhiều cảm xúc nguyên vẹn. Không ít người chia sẻ với cô rằng thời gian trôi qua quá nhanh, cảm giác như bộ phim chỉ mới phát sóng cách đây vài năm.

Bảo Thanh hội ngộ Quốc Trường tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo Bảo Thanh, chính tình yêu bền bỉ của khán giả đã giúp bộ phim giữ được sức sống đặc biệt. Mỗi lần thấy khán giả vẫn nhắc đến các nhân vật, vẫn xúc động với những câu chuyện trong phim, cô càng thêm trân trọng hành trình nghệ thuật của mình.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô và bộ phim trong suốt nhiều năm qua. Bảo Thanh cho biết cô vẫn đang miệt mài với nghề diễn bằng tất cả sự nghiêm túc và đam mê. Với cô, việc được khán giả nhớ đến và dành tình cảm yêu mến là niềm hạnh phúc, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cống hiến trên con đường nghệ thuật đã lựa chọn.

"Còn duyên, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau phim Về nhà đi con, Bảo Thanh tiếp tục được mời đóng cặp cùng Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi mắt âm dương. Ban đầu, cô loay hoay không biết làm thế nào để hòa nhập với ê-kíp làm phim phía Nam. Tuy nhiên, khi thấy đạo diễn trăn trở về phim và các thành viên đoàn đều nỗ lực, Bảo Thanh cho rằng mình không có lý do gì không cố gắng.

Bảo Thanh tiếp tục đóng cặp cùng Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi mắt âm dương. Ảnh: NSX

Vào năm 2020, khi tên tuổi vẫn đang lên, Bảo Thanh bất ngờ dừng việc đóng phim một thời gian để thực hiện kế hoạch đón em bé thứ hai. Sáng ngày 13/5/2021, Bảo Thanh không giấu được hạnh phúc khi chia sẻ hình chồng và con gái thứ 2 lên trang cá nhân để thông báo với mọi người rằng, cô đã vượt cạn thành công.

Bảo Thanh nghỉ đóng phim và thường đi sự kiện cùng chồng sau khi sinh con thứ 2. Ảnh: FBNV

Trong lúc nghỉ đóng phim, Bảo Thanh vẫn dành thời gian để quay về với niềm đam mê lớn nhất của cô, đó là sân khấu. Cô tâm sự: "Mọi người hỏi tại sao tôi lại nghỉ đóng phim, quay trở về làm sân khấu? Vì ánh đèn sân khấu có sức hút ghê gớm, đứng trên sân khấu ở dưới là khán giả cảm giác rất khác... Lúc nào bước lên sân khấu cũng như mới". Hiện tại, Bảo Thanh vẫn chưa xuất hiện trên phim truyền hình dù trong thời gian cô ngừng đóng phim, rất nhiều bộ phim "hot" đã được sản xuất. Dù vậy, Bảo Thanh vẫn xuất hiện cùng chồng trong nhiều sự kiện của làng giải trí.