Tổ ấm sau cưới của Taylor Swift và Travis Kelce

Theo Page Six, biệt thự tại khu ngoại ô cao cấp Leawood, Kansas hiện là tổ ấm tân hôn của Taylor Swift và Travis Kelce. Cặp sao chọn nơi đây để thuận tiện cho lịch thi đấu và tập luyện của Travis. Cầu thủ 36 tuổi hiện chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs.

Travis Kelce mua biệt thự này năm 2023, khi anh mới bắt đầu hẹn hò Taylor Swift. Bất động sản mang phong cách kiến trúc Pháp sang trọng, nằm trên khu đất rộng 1,4 ha ở cuối một con đường yên tĩnh. Biệt thự gồm sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm, rạp chiếu phim hai tầng, hầm rượu vang và phòng giải trí với quầy bar đầy đủ tiện nghi.

Biệt thự của Travis Kelce ở Leawood, Kansas. Ảnh: Elle Decor

Khu vực ngoài trời có hồ bơi, bồn tắm nước nóng, thác nước và khoảng sân rộng. Phù hợp với một vận động viên chuyên nghiệp như Travis Kelce, biệt thự còn có phòng gym, phòng xông hơi, sân tennis/pickleball với hệ thống chiếu sáng và sân golf mini.

Đây cũng là nơi Travis cầu hôn Taylor vào tháng 8/2025. Anh đã trang trí một góc vườn thành "khu vườn cổ tích" với nhiều hoa hồng để ngỏ lời với ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình News 5, Ed Kelce - cha của Travis - tiết lộ màn cầu hôn diễn ra tại nhà riêng của con trai khoảng hai tuần trước khi cặp sao công khai tin vui.

Travis Kelce biến góc thư giãn trong khu vườn thành nơi cầu hôn thơ mộng vào hè năm ngoái. Ảnh: Instagram

Bên cạnh biệt thự 6 triệu USD, cặp sao còn ở nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ tùy lịch trình công việc. Hồi tháng 3, Travis mua thêm một biệt thự trị giá 5,35 triệu USD bên hồ ở Ohio, gần ngôi nhà thời thơ ấu của anh. Nơi này được cho là chốn nghỉ dưỡng của hai vợ chồng mỗi khi Travis tạm gác việc thi đấu.

Taylor Swift cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Nashville, Rhode Island và Beverly Hills, cùng căn penthouse và nhà phố sang trọng ở Tribeca, New York. Cuối tuần trước, vợ chồng cô tới New York và có buổi hẹn hò tại một nhà hàng nổi tiếng.

Taylor và Travis tới New York hôm 6/9. Ảnh: Backgrid

Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn hôm 3/7 tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York. Cặp sao trao lời thề nguyện trước khoảng 1.000 khách mời, trong đó có nhiều ngôi sao của làng giải trí và thể thao. Sau hôn lễ, họ tận hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Yellowstone Club ở Big Sky, Montana. Hai người duy trì cuộc sống vợ chồng son kín tiếng trước khi Travis trở lại trại huấn luyện vào giữa tháng 8.