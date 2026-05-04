3 bộ phim Việt đứng trước bờ vực thua lỗ

Phân mảnh thị trường

Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, thị trường sôi động bất ngờ khi có tận 5 dự án của các nhà sản xuất trong nước tranh tài gồm Trùm Sò (đạo diễn Đức Thịnh), Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh), Heo năm móng (Vũ Thành Luân), Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (Đỗ Quốc Trung) và Võ Anh hùng (Thạch Thảo).

So với cùng kỳ năm ngoái có Lật mặt 7, Thám tử Kiên hay Địa đạo, bức tranh phòng vé năm nay tụt dốc. Tổng doanh thu theo ngày trong dịp lễ năm 2026 khó lòng chạm mốc 50 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc thị trường bị phân mảnh sâu.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng dẫn đầu trong cuộc đua phim mùa lễ, tiếp sau là Heo năm móng (phải).

Chiến lược phát hành trở thành yếu tố sống còn ở thời điểm này. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là minh chứng khi chọn thời điểm ra mắt sớm từ ngày 16/4. Việc tận dụng khoảng trống thị trường khi chưa có đối thủ đã giúp phim tích lũy doanh thu tốt và tạo được hiệu ứng truyền miệng.

Hiện tại, Phí Phông đạt 174 tỷ đồng, dẫn đầu bảng tổng sắp với doanh thu vượt xa các đối thủ còn lại, rộng cửa chạm mốc 200 tỷ đồng. Ngay phía sau là Heo năm móng với 87,2 tỷ đồng, khả năng cán mốc 100 tỷ đồng nhờ giữ được tốc độ bán vé ổn định.

3 phim Việt nguy cơ thua lỗ

Trái ngược với sự thăng hoa của thể loại kinh dị, ba dự án còn lại gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Dù được đầu tư lớn và quy tụ dàn cast đình đám, cả ba phim đều có thành tích không mấy ấn tượng, tốc độ bán vé chậm chạp và đang chật vật để chạm điểm hòa vốn.

Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 - hai "chiến mã" từng được kỳ vọng thống lĩnh phòng vé, gần như không còn có cơ hội mở cánh cửa trăm tỷ. Anh hùng khai thác đề tài gia đình với sự góp mặt của Thái Hòa, dù nhận được phản hồi tốt về chất lượng nhưng doanh thu hiện chỉ dừng ở mức hơn 34 tỷ đồng.

Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 xếp vị trí thứ tư với doanh thu vỏn vẹn hơn 28 tỷ đồng. Phim khởi đầu với lượng vé đặt trước cao nhưng nhanh chóng tụt hạng. Nguyên nhân được cho là chất hài giễu nhại mang tính chuyên môn cao của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn khá xa lạ với thị hiếu công chúng, cộng thêm tỷ lệ suất chiếu thấp khiến phim khó tiếp cận người xem.

Phim Trùm sò nỗ lực quảng bá không cứu vãn được doanh thu, đứng cuối trong 5 phim, thu về hơn 12,5 tỷ đồng tính đến ngày 3/5. Ngay từ khi khởi đầu, phim đã đi chậm hơn các đối thủ. Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy đã nỗ lực đi cinetour tại nhiều tỉnh thành. Thậm chí, Thanh Thủy trực tiếp mời chào khán giả ra rạp, nhưng nỗ lực này vẫn không giúp tình hình khả quan hơn.

Có ý kiến cho rằng, nếu bộ phim hài mang chất liệu văn hóa dân gian này chọn thời điểm phát hành khác ít cạnh tranh hơn, kết quả có lẽ đã không thảm như hiện tại.

Với Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò, để đạt đến doanh thu 50 tỷ đồng cũng là thách thức lớn. Việc có quá nhiều phim Việt chen chúc ra rạp trong một thời điểm khiến các nhà làm phim tự "giẫm chân" nhau, dẫn đến mùa lễ lợi bất cập hại khi đa số đều đối mặt với thua lỗ.

