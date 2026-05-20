Cú sốc với người mẫu Quỳnh Thy

Một thời ta đã yêu - tác phẩm có sự góp mặt của Quốc Trường, Quốc Huy - ra mắt ngày 15/5 và thu hơn một tỷ đồng tính đến trưa 18/5. Ngày đầu ra rạp, phim chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Trong ngày 17/5, phim chỉ thu hơn 51 triệu đồng từ 551 vé/444 suất chiếu.

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa ra rạp trong giai đoạn thấp điểm của phim Việt, khó có cơ hội bứt lên cạnh tranh với nhóm tác phẩm ngoại là Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển , Tạm biệt Gohan và Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người.

Bộ phim nhiều hoài niệm

Một thời ta đã yêu là kỷ niệm mùa hè năm 18 tuổi của Bảo (Phát Đạt). Mùa hè của Bảo trở nên xáo trộn khi Quỳnh (Quỳnh Thy) - siêu mẫu đã giải nghệ - dọn về thị trấn. Nhanh chóng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành của Quỳnh, Bảo dành cả mùa hè bên cạnh Thy với tình cảm đơn phương non nớt, bất chấp Quỳnh đã có người đàn ông hoàn hảo của mình là Toàn (Quốc Trường).

Toàn là thiếu gia giàu có, trong khi Quỳnh lăn lộn giới showbiz với nhiều định kiến. Đó là khoảng cách khó có thể xóa nhòa giữa hai nhân vật.

Phát hiện mối quan hệ của Quỳnh và Toàn không êm đẹp, Bảo quyết định chen ngang. Dù có bị bố mẹ phản đối khi hẹn hò với cô gái “đáng tuổi cô mình”, Bảo vẫn bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi con tim. Với những rung động mãnh liệt và bồng bột của tuổi trẻ, Bảo lặng lẽ bước vào cuộc sống của Quỳnh và Toàn, kéo theo những rạn nứt âm ỉ trong mối quan hệ tưởng như hoàn hảo.

Một thời ta đã yêu có sự góp mặt của NSND Lê Khanh, Quốc Trường, Quỳnh Thy.

Trong khi nhiều phim Việt hiện nay ưu tiên tiết tấu nhanh, nhiều nút thắt và cách kể trực diện, Một thời ta đã yêu chọn nhịp điệu chậm, tập trung vào cảm xúc và tái hiện ký ức thay vì đi vào tình huống kịch tính.

Bối cảnh hoài niệm được ê-kíp dựng nên khá chỉn chu, thể hiện ở tiệm sách cũ của cha Bảo, căn nhà mang kiến trúc Pháp của Quỳnh hay các con đường ven biển. Tác phẩm không cố tô vẽ thanh xuân thành điều gì quá đẹp hay lý tưởng. Những rung động đầu đời trong phim đi kèm với sự bốc đồng, tò mò, ích kỷ, ghen tuông và nhiều lựa chọn thiếu chín chắn.

Phim đặt khán giả vào góc nhìn của Bảo, đi theo nhân vật từ những rung động đầu đời đến khoảnh khắc tan vỡ và cả những suy nghĩ về tình dục. Trong nhiều năm, Bảo sống với suy nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến bi kịch trong quá khứ. Cảm giác tội lỗi ấy theo nhân vật qua tuổi trẻ, sự cô độc và những biến động của cuộc sống trưởng thành.

Tình cảm Bảo dành cho Quỳnh cũng được khai thác theo hướng nhiều ám ảnh hơn là lãng mạn thuần túy. Nhân vật không chỉ say mê mà còn bị cuốn vào cảm giác chiếm hữu và tự ti khi đứng cạnh Toàn - người đàn ông trưởng thành đang ở bên Quỳnh. Những cảm xúc đó chủ yếu được thể hiện qua ánh mắt, hành động và khoảng lặng thay vì lời thoại trực tiếp.

Nhân vật ông Trọng (NSƯT Thành Lộc) bà Bích (NSND Lê Khanh) - bố mẹ của Bảo - đảm nhận vai trò quan trọng trong phim. Diễn xuất của hai nghệ sĩ gạo cội dù không cần nhiều thời lượng nhưng vẫn tạo nên một đối trọng lớn. Họ đại diện cho sự khắt khe và áp lực từ thế hệ đi trước, đẩy con cái vào những cuộc đấu tranh tâm lý.

Nỗ lực làm phim đầu tay

Một thời ta đã yêu do người mẫu Quỳnh Thy sản xuất, Nguyễn Xuân Nghĩa làm đạo diễn. Đây là tác phẩm đầu tay của cả hai. Đạo diễn Xuân Nghĩa vốn là bác sĩ ở Mỹ, yêu thích phim ảnh nên tự viết kịch bản và đạo diễn phim.

Ở một tác phẩm đầu tay của cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn, phim khó tránh những hạt sạn lớn. Phim sở hữu chất liệu khá thú vị và có đủ yếu tố để phát triển thành một câu chuyện tình cảm người lớn nhiều tranh cãi, xoay quanh mối quan hệ giữa một người phụ nữ từng trải và một chàng trai mới bước vào tuổi trưởng thành. Đây vốn là kiểu đề tài dễ chạm đến những ranh giới nhạy cảm và có khả năng tạo ra nhiều góc nhìn trái chiều.

Quỳnh Thy lép vế nếu so sánh diễn xuất với dàn diễn viên nam.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của ý tưởng đó. Điều tác phẩm còn thiếu là một cách kể giàu tính điện ảnh, đủ tinh tế để truyền tải cảm xúc và tầng nghĩa thông qua hình ảnh, lời thoại hay cách xây dựng nhân vật. Tác phẩm có xu hướng giải thích và bộc lộ mọi thứ khá thẳng thắn, khiến nhiều cảm xúc thiếu đi độ lắng cần thiết.

Nhiều phân cảnh được đặt để vào phim chưa thực sự hợp lý, như cảnh Toàn và Quỳnh ngẫu hứng khiêu vũ ngoài đường khi nghe một bài hát bật lên từ loa xe ô tô đang đậu. Thoại phim ngô nghê và cách thể hiện của dàn diễn viên cũng thiếu tự nhiên.

Vai Quỳnh đánh dấu sự trở lại của Quỳnh Thy sau hơn 10 năm vắng bóng màn ảnh. Quỳnh Thy có nét lạnh lùng, từng trải của một người mẫu giải nghệ. Song những cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc, tâm lý nặng vẫn là thử thách của Quỳnh Thy. Những cảnh gợi cảm, khoe thân hình nóng bỏng của nữ diễn viên cũng khá dư thừa trong Một thời ta đã yêu. So với dàn diễn viên nam, Quỳnh Thy chưa thể hiện được nhiều năng lực diễn xuất.

Quốc Trường không bị làm khó bởi vai Toàn đúng với sở trường của nam diễn viên - dạng vai công tử bảnh bao, si tình. Quốc Trường cũng cho thấy nỗ lực để có những phản ứng hóa học tự nhiên với bạn diễn Quỳnh Thy.

Quốc Huy - vai Bảo khi đã trưởng thành - xuất hiện gần cuối phim nhưng để lại dấu ấn nhờ diễn xuất thể hiện sự giằng xé nội tâm. Trong khi đó, Phát Đạt có sự ngây ngô của tuổi mới lớn.

Cảnh quay 'sượng trân' lan truyền trên mạng xã hội

Trích đoạn hơn một phút của Một thời ta đã yêu được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả nghi ngờ về chất lượng kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên.

Cảnh phim diễn ra khi nhân vật Quỳnh dừng lại bên đường, ngước nhìn rồi thốt lên đầy xúc động "Bông đẹp quá kìa!". Toàn (Quốc Trường) lập tức leo lên vách đá hái hoa tặng người đẹp, Bảo (Phát Đạt) theo sau hỗ trợ nhưng thực chất muốn hại Toàn. Quỳnh đứng trên vách đá, ngăn cản yếu ớt bằng câu thoại: "Em nói không". Từ một khoảnh khắc mang màu sắc lãng mạn, cảnh phim nhanh chóng chuyển sang không khí căng thẳng khi hai nhân vật đu mình giữa vách đá.

Cảnh hái hoa gây cười vì lời thoại thiếu tự nhiên của nhân vật.

Cao trào xuất hiện khi Bảo vì ghen tuông đã buông tay Toàn, khiến nhân vật này suýt rơi xuống biển. Diễn biến thiếu logic khiến khán giả tranh cãi dữ dội.

Bên cạnh đó, chi tiết gây cười là loài hoa mà Quỳnh khen ngợi thực ra mọc đầy trên đường, không đáng để Toàn phải liều mình leo ra mép vực để hái tặng. Biểu cảm và lời thoại của các diễn viên trong đoạn trích cũng bị phần lớn cư dân mạng nhận xét “giả trân”. Cách sắp xếp để Toàn thể hiện tình yêu bằng hành động hái hoa cũng bất hợp lý, nhất là đặt trong bối cảnh một bộ phim tình cảm hiện đại.

Trên khắp các nền tảng TikTok hay Facebook, đoạn cắt của phim nhanh chóng biến thành một trào lưu "meme". Có người nhận xét rằng đến cả trí tuệ nhân tạo cũng không dám viết ra một kịch bản ngây ngô đến thế.