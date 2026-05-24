Làn sóng phẫn nộ trước thềm concert của nhóm nhạc BTS ở Busan

Nhóm nhạc BTS sẽ tổ chức các buổi biểu diễn tại thành phố Busan, miền nam Hàn Quốc, vào ngày 12 và 13/6, một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "ARIRANG". Dịp này trùng với kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm BTS (ngày 13/6), do đó ngành du lịch thành phố biển Busan coi đây là "cơ hội vàng", với dự đoán người hâm mộ tại Hàn Quốc và quốc tế sẽ đổ về với số lượng lớn.

Tuy nhiên nhiều người hâm mộ đang chỉ trích các cơ sở lưu trú, khách sạn tại Busan vì tăng giá phòng quá mức trong thời gian diễn ra concert của nhóm nhạc đình đám K-pop. Một phòng nghỉ bình thường có giá 60.000 won một đêm được cho là đã tăng vọt lên 760.000 won trong dịp biểu diễn, được nêu ra làm ví dụ điển hình.

Nhiều người cũng phàn nàn về việc một số cơ sở lưu trú đã tăng giá gấp hơn 5 lần, với phòng giá 100.000 won tăng vọt lên 750.000 won và phòng giá 300.000 won lên tới 1,8 triệu won. Giá phòng nhà nghỉ đã tăng hơn gấp 3 lần so với mức bình thường, trong khi giá phòng khách sạn gần như tăng gấp 3 lần.

Thành phố biển Busan là điểm đến thu hút du khách tại Hàn Quốc. Nguồn: Lonely Planet

Trước làn sóng chỉ trích các cơ sở lưu trú vì tăng giá quá mức, một đơn vị tại Hàn Quốc cho biết họ đã kiểm tra 135 khách sạn và nhà nghỉ ở Busan, phát hiện ra rằng giá phòng trung bình trong tuần diễn ra concert của nhóm nhạc BTS đã tăng hơn gấp đôi so với các ngày cuối tuần trước và sau sự kiện.

Làn sóng phản đối ngày càng gia tăng khi có những người hâm mộ báo cáo rằng các cơ sở lưu trú đã hủy các đặt phòng hiện có, sau khi thông báo về buổi hòa nhạc được công bố. Người hâm mộ cáo buộc các nhà điều hành sử dụng lý do ngụy biện để bán lại phòng với giá cao hơn. “Tôi đã đặt phòng từ nhiều tháng trước, nhưng họ đã hủy với lý do đặt quá tải hoặc sửa chữa, và sau đó bán lại với giá cao hơn”, một người hâm mộ cho biết.

Thậm chí một số người hâm mộ cho biết sẽ thay đổi kế hoạch du lịch qua đêm bằng các chuyến đi trong ngày hoặc hạn chế chi tiêu, thậm chí phản ứng tiêu cực như tẩy chay dịch vụ tại địa phương. Những bình luận kiểu như “Tôi thậm chí sẽ mua nước từ Seoul và mang theo” hay “Không tiêu tiền ở Busan!”.... đang sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, xoay quanh chuyến đi Busan dịp nhóm nhạc BTS biểu diễn tại đây.