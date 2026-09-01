Isaac trải lòng về mác 'ca sĩ không hit': 'Buồn là nhẹ, tôi áp lực đến rụng tóc'

Ca sĩ Isaac từng khủng hoảng vì câu nói "ca sĩ không hit"

Xuất hiện trong chương trình "Vũ trụ Fandom" mới phát sóng, nam ca sĩ Isaac đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh từ khóa "ca sĩ không hit" - một từ khóa thường xuyên bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán khi nhắc về anh. Đối diện với câu hỏi về việc bị bình luận là ca sĩ thiếu vắng những bản hit đình đám, Isaac cho biết đây là một trong những "vũ khí" đầu tiên mà nhiều người thường dùng để tấn công anh trên mạng xã hội. Isaac cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.

"Buồn là một từ quá nhẹ, áp lực rụng tóc luôn," Isaac chia sẻ. Nam ca sĩ miêu tả chi tiết về khoảng thời gian anh bị căng thẳng đến mức rụng một mảng tóc lớn trên đỉnh đầu, nhẵn bóng như một đồng xu và từng lo sợ tóc sẽ không thể mọc lại. Khủng hoảng tâm lý này xuất phát từ những kỳ vọng của công chúng cũng như khao khát khẳng định bản thân.

Isaac trong chương trình "Vũ trụ Fandom".

Nói về định nghĩa của một "bài hit", nam ca sĩ đưa ra góc nhìn đa chiều. Isaac thừa nhận bản thân chưa đủ may mắn để có một "hit quốc dân" với hàng trăm triệu lượt xem, nhưng anh không phủ nhận những thành quả mình đã đạt được, điển hình như ca khúc "Tôi đã quên thật rồi" với gần 50 triệu lượt xem.

Theo Isaac, bài hit chỉ là bước khởi đầu để đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, để giữ chân công chúng ở lại lâu dài, thái độ làm nghề và sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới là yếu tố quyết định. Lắng nghe những lời động viên từ những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình hơn một thập kỷ, nam ca sĩ bộc bạch: "Không có nghĩa là năm nay mình không có bài hit quốc dân thì 10 năm sau mình sẽ không có. Isaac luôn tin vào tương lai và sự cố gắng của mình".

Isaac có nhiều fan hâm mộ là các bé thiếu nhi.

Isaac - Chàng trai từng thủ khoa thú y và ngã rẽ thành ca sĩ

Ca sĩ Isaac tên thật Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi nổi tiếng, anh từng là thủ khoa ngành Thú y tại Đại học Cần Thơ. Vì yêu thích động vật nên nam ca sĩ đã chọn con đường này, thậm chí còn tốt nghiệp thủ khoa của ngành. Khi vừa tốt nghiệp, Isaac lên TP.HCM casting cho nhóm 365 và cuối cùng, quyết định từ bỏ cơ hội sang Nhật học Thạc sĩ để theo đuổi nghiệp ca hát.

Năm 2007, Isaac thử sức ở Vietnam Idol mùa đầu tiên với ca khúc "Mẹ con đã về", nhưng dừng lại ở top 60. Dù sớm bị loại nhưng visual "nam thần" của chàng trai trẻ vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Isaac từng làm trưởng nhóm 365 do Ngô Thanh Vân thành lập.

Ngô Thanh Vân ra mắt nhóm 365 vào tháng 9/2010 và chọn vị trí trưởng nhóm cho Isaac. Thời điểm đó, Isaac cho thấy bản lĩnh, năng lực của một nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ. Anh có khả năng dẫn dắt một nhóm nhạc thần tượng được nhiều người yêu thích. Hoạt động với 365, từ bản debut Awakening đến loạt ca khúc đình đám như "Nơi anh không thuộc về", "Hai cô tiên" và đặc biệt là bản hit "Bống bống bang bang", Isaac cùng các thành viên khác nhanh chóng trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc bấy giờ.

Năm 2016, Isaac hoạt động độc lập, từng phát hành các MV "Get down", "Anh sẽ về sớm thôi", "Đau đầu", "Tôi đã quên thật rồi"... Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn tham gia phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Song lang", "Mùa viết tình ca", "Anh trai yêu quái"…Isaac gây chú ý khi phát huy được khả năng thủ lĩnh của mình tại "Anh trai say hi 2024", lọt top 5 chung cuộc.

Isaac duy trì vẻ đẹp trai và phong độ biểu diễn sau gần 20 năm ca hát.

Về chuyện đời tư, Isaac kín tiếng và suốt 15 năm hoạt động, anh chưa từng công khai hẹn hò. Nam ca sĩ cũng thừa nhận dù đã tuổi U40, anh chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Isaac từng vướng tin hẹn hò với nhiều sao nữ như: Phương Nhi, Bích Phương, Bảo Anh, Khả Ngân, Hòa Minzy...

Gần 20 năm cầm mic, xuất hiện trên sân khấu, trong phim ảnh hay đời thường, nam ca sĩ vẫn tỏa sáng, luôn có phong độ ổn định với visual đẹp "bất chấp thời gian", sở hữu phong cách trình diễn và hình ảnh chỉn chu.