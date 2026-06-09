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Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu Phạm Hương tổ chức sinh nhật linh đình cho con trai ở Mỹ; Hồng Nhung được khen quá gợi cảm và trẻ trung ở tuổi ngoài 50.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 1

Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh tổ chức sinh nhật sớm cho con trai thứ hai tại biệt thự riêng ở Mỹ.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 2

Hồng Nhung được khán giả khen quá mảnh mai, gợi cảm khi diện bộ đầm ôm dáng trong một đêm hòa nhạc ở TP HCM.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 3

Cựu người mẫu Ngọc Quyên đưa con trai đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ca sĩ Vy Oanh tại Mỹ.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 4

Bé Harley, con gái vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi, được khen hóm hỉnh, đáng yêu qua ống kính của bố.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 5

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm khoe eo thon trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 6

Quốc Trường chơi pickleball rèn luyện sức khỏe sau thời gian bận rộn với các dự án điện ảnh.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 7

Vân Trang khoe nhan sắc gái bốn con tại nhà vườn rộng hơn 50.000 m2 ở Đồng Tháp.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 8

Huyền Baby và ông xã doanh nhân sánh đôi trên sân golf.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 9

Hương Giang tất bật chạy show sau khi giành Á hậu 2 tại chung kết MGI All Stars 2026 tổ chức tại Thái Lan.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 10

Gia đình Trang Nhung quây quần tổ chức sinh nhật cho con trai út.

Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai - 11

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Ảnh: FBNV

Tóc Tiên khoe ảnh tình tứ với Trần Ngọc Vàng
Tóc Tiên khoe ảnh tình tứ với Trần Ngọc Vàng

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/06/2026 21:38 PM (GMT+7)
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