Ảnh sao 9/6: Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh sinh nhật con trai

Hoa hậu Phạm Hương khoe ảnh tổ chức sinh nhật sớm cho con trai thứ hai tại biệt thự riêng ở Mỹ.

Hồng Nhung được khán giả khen quá mảnh mai, gợi cảm khi diện bộ đầm ôm dáng trong một đêm hòa nhạc ở TP HCM.

Cựu người mẫu Ngọc Quyên đưa con trai đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ca sĩ Vy Oanh tại Mỹ.

Bé Harley, con gái vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi, được khen hóm hỉnh, đáng yêu qua ống kính của bố.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm khoe eo thon trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển.

Quốc Trường chơi pickleball rèn luyện sức khỏe sau thời gian bận rộn với các dự án điện ảnh.

Vân Trang khoe nhan sắc gái bốn con tại nhà vườn rộng hơn 50.000 m2 ở Đồng Tháp.

Huyền Baby và ông xã doanh nhân sánh đôi trên sân golf.

Hương Giang tất bật chạy show sau khi giành Á hậu 2 tại chung kết MGI All Stars 2026 tổ chức tại Thái Lan.

Gia đình Trang Nhung quây quần tổ chức sinh nhật cho con trai út.

Thúy Diễm cho biết thể lực trồi sụt, lúc này khỏe nhưng lúc khác lại yếu, khi mang thai ở tháng thứ 6.

Ảnh: FBNV