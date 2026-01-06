Ảnh sao 6/1: Huy Khánh khoe con trai 19 tuổi cao lớn, chững chạc

Huy Khánh cho biết năm nay con trai 19 tuổi Ghini mới từ Canada về nước đón năm mới, ra sân bóng cùng bố.

'Cậu bé ngày nào nay đã mạnh dạn hơn xưa nhiều. Được chung đội bóng với các bậc cha chú là điều may mắn của hai cha con', Huy Khánh nói.

Con trai Huy Khánh hiện sống ở Canada cùng vợ cũ của anh. Chàng thanh niên khiến bố tự hào khi trở thành sinh viên một trường danh giá tại đất nước Bắc Mỹ.

H'Hen Niê đăng ảnh con gái Harley được bố địu trong lần về thăm quê ngoại Đắk Lắk.

Đại gia Minh 'Nhựa' tình tứ đi xem phim cùng bà xã.

Hà Kiều Anh mừng con trai Kamen vừa tròn 18 tuổi, cao vượt xa mẹ, ngày càng chín chắn, trưởng thành.

Bé TiNo nhà hoa hậu Ngân Anh được ông nội chăm sóc khi hai bố mẹ bận làm việc.

Nhật Kim Anh sum họp con trai Bửu Long. Diễn viên gọi quý tử là 'cục kim cương lớn'.

Tuấn Hưng cùng vợ con đi chùa làm lễ, hồi hướng công đức cho mẹ.

Mẹ con diễn viên Lý Hương diện áo dài lộng lẫy, làm người mẫu một show thời trang tại TP HCM.

Ca sĩ Mỹ Lệ cùng con thứ hai tạo dáng chụp ảnh giữa trời tuyết ở Đức.

'Gái ba con' Trang Nhung chụp ảnh phong cách 'trạm tỷ' tại Ga Cát Linh, Hà Nội.

Thanh Thảo đưa mẹ, con gái và các cháu dạo chơi, khám phá khu giải trí Universal Studios ở Mỹ.