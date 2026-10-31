Chuyện lạ của phim "Chị Chị Em Em 3": Bị chê càng nhiều, doanh thu càng cao?

Sau khi lùi lịch chiếu để né cơn lốc Trại Buôn Người, bộ phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đã chính thức ra rạp từ hôm nay 30/10. Thế nhưng, chẳng ngờ ngay sau những suất chiếu đầu tiên, phim đã gặp phải làn sóng chê bai khá nặng nề, nhiều người còn khắt khe đến mức cho rằng đây là một trong những phim Việt có kịch bản tệ nhất năm.

Dàn diễn viên lý tưởng của phim khiến khán giả trẻ đổ ra rạp.

Chị Chị Em Em 3 có dàn diễn viên đẹp như mơ với Hoa hậu Kỳ Duyên, Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn và Trần Quốc Anh. Vì có tới 5 ngôi sao góp mặt nên kịch bản cũng xoáy vào mối quan hệ tình cảm đầy rối rắm giữa 5 nhân vật. Người này lại mập mờ với người kia, tạo nên vòng xoáy phức tạp và khiến mỗi người dần để lộ mặt thật của mình.

Kịch bản xoay quanh những mối quan hệ chồng chéo.

Không ít cư dân mạng bất bình cho rằng kịch bản phim có quan điểm lệch lạc, nhân vật nào cũng hành động sai trái bất chấp đạo đức, đặc biệt là ba vai nữ chẳng biết làm gì ngoài chuyện chạy theo tình cảm. Trong khi gần đây, khán giả đang đề cao nữ quyền, yêu thích những nhân vật nữ mạnh mẽ độc lập thì Chị Chị Em Em 3 càng mất điểm khi vai nữ nào cũng yếu đuối, mù quáng trong chuyện tình cảm.

Hoa hậu Kỳ Duyên có đài từ chưa tốt dù diễn xuất đã khá hơn xưa.

Phần thoại cũng là một điểm trừ, thậm chí người xem còn “khen” các diễn viên hết sức chuyên nghiệp khi có thể đọc thoại đầy nghiêm túc mà không bật cười. Nhưng tất nhiên Chị Chị Em Em 3 cũng có điểm mạnh, đặc biệt là phần nhìn. Bối cảnh cùng trang phục đầu tư chỉn chu, đẹp mắt, cả 5 diễn viên đều là đỉnh cao nhan sắc của phim Việt lúc này.

Bối cảnh, phục trang và dàn diễn viên là điểm sáng của phim.

Nhưng bất ngờ nhất là cơn lốc chê bai chẳng gây ảnh hưởng đến tốc độ bán vé của phim. Chị Chị Em Em 3 đang có tới gần 5.000 suất trong ngày đầu khởi chiếu, doanh thu tính riêng ngày 30/10 có thể chạm ngưỡng 15 tỷ đồng. Cư dân mạng cũng dự đoán phim sẽ vượt mốc trăm tỷ và trở thành hiện tượng khó hiểu ở phòng vé: Càng bị chê càng ăn khách.