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Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ

Sự kiện: Sao Việt

Ngân Khánh khoe ảnh đi chợ ở Mỹ; Lê Giang quấn quýt cháu ngoại; Bảo Thanh đón sinh nhật giản dị bên ông xã.

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 1

Ngân Khánh ước trở thành nàng Lọ Lem để có thể chui vào những quả bí ngô khi dạo phố dịp Halloween. Trước những bình luận bày tỏ nuối tiếc khi diễn viên không còn đóng phim, cô cho biết đang chờ kịch bản phù hợp để tái xuất. Ảnh: Facebook Ngan Khanh

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 2

Lê Giang cưng nựng cháu ngoại - con gái của Lê Lộc và Tuấn Dũng. Bất kỳ khi nào rảnh, nghệ sĩ đều dành thời gian nô đùa cùng cháu. Ảnh: Facebook Le Giang

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 3

Vợ chồng MC Vân Hugo và doanh nhân Đặng Cường dạo chơi Sydney, Australia. Ảnh: Facebook Nguyen Thanh Van

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 4

Bảo Thanh tận hưởng sinh nhật giản dị bên ông xã Đức Thắng. Ảnh: Facebook Bao Thanh

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 5

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dạo chơi Nha Trang khi đến thành phố biển biểu diễn. Ảnh: Facebook Dam Vinh Hung

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 6

Gia đình H'Hen Niê thăm lại nơi hai vợ chồng từng hẹn hò ở Áo. Ảnh: Facebook H'Hen Niê

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 7

Diễn viên Lê Phương hé lộ tạo hình nhân vật trong phim mới. Ảnh: Facebook Le Phuong

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 8

Vợ chồng Mạnh Trường được khen kết hôn gần 20 năm vẫn nồng nàn như thuở yêu đương. Ảnh: Facebook Phuong Pham

Ảnh sao 28/10: Ngân Khánh đi chợ bí ngô Halloween ở Mỹ - 9

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đưa cả nhà đi du lịch, chiều theo mong muốn của con trai đầu lòng. Ảnh: Facebook Tien Luat.

Diễn viên Huy Khánh viết tâm thư, lo lắng cho con gái
Diễn viên Huy Khánh viết tâm thư, lo lắng cho con gái

Diễn viên Huy Khánh gửi lời cảm ơn đến anh chị em truyền thông đã quan tâm đến cuộc sống cá nhân của mình.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-28-10-ngan-khanh-di-cho-bi-ngo-hallow...

-27/10/2026 21:55 PM (GMT+7)
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