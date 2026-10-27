Diễn viên Huy Khánh viết tâm thư, lo lắng cho con gái

Diễn viên Huy Khánh mong truyền thông tôn trọng quyền riêng tư, không để con gái bị ảnh hưởng bởi chuyện của người lớn

Diễn viên Huy Khánh gửi lời cảm ơn đến anh chị em truyền thông đã quan tâm đến cuộc sống cá nhân của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên mong những thông tin được chia sẻ đi cùng sự cân nhắc, thấu hiểu, bởi phía sau người nghệ sĩ còn có gia đình và những người thân yêu.

Diễn viên Huy Khánh viết tâm thư. Ảnh : FBNV

Mới đây, Huy Khánh có những chia sẻ chân thành gửi đến truyền thông sau khi con gái 14 tuổi chủ động gọi điện cho anh, kể rằng đã đọc được hai bài báo viết về cha. Theo nam diễn viên, đây là điều khiến anh suy nghĩ nhiều, bởi dù bản thân có thể đối diện với những lời bàn tán, anh không muốn con gái phải bận lòng vì những câu chuyện của người lớn.

Huy Khánh kể, trong cuộc trò chuyện, anh bày tỏ mong muốn viết đôi lời gửi đến anh chị em truyền thông, nhưng vẫn băn khoăn liệu có điều gì chưa phù hợp hay không nên đã gửi con gái đọc trước. Sau khi đọc xong, cô bé đồng ý và trả lời cha: “Ok Ba!”.

Khi được cha hỏi lại đã đọc kỹ chưa, cô bé đáp: “Dạ rồi!”.

Theo Huy Khánh, một cuộc điện thoại ngắn nhưng khiến anh có nhiều suy nghĩ. Nam diễn viên hiểu rằng sự quan tâm của công chúng là điều đáng quý, song phía sau mỗi nghệ sĩ còn có gia đình, con cái và những người thân yêu. Họ đôi khi phải chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện không phải do mình lựa chọn.

Huy Khánh cho biết anh không ngại việc những chia sẻ của mình được truyền thông trích dẫn hay lan tỏa rộng rãi. Điều anh mong muốn là mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra phán xét. Bởi theo nam diễn viên, những bình luận ác ý, lời suy diễn hoặc câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đôi khi vẫn có thể gây ra những hệ lụy mà người viết không lường hết được, trong khi người trong cuộc và những người thân yêu của họ phải trực tiếp chịu ảnh hưởng.

“Một bình luận có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng tổn thương mà nó gây nên có khi không kết thúc cùng lúc người ta lướt qua câu chuyện ấy”, Huy Khánh bày tỏ.

Nam diễn viên nhấn mạnh anh không mong truyền thông ngừng quan tâm đến mình, mà hy vọng sự quan tâm ấy đi cùng sự cân nhắc, thấu hiểu và tôn trọng quyền riêng tư. Với anh, điều quan trọng sau cùng không chỉ là cách công chúng nhìn nhận mình, mà còn là sự bình yên của con gái.

“Sau cùng, Khánh cũng chỉ là một người cha. Khánh mong con gái có thể nhìn về ba bằng sự bình yên, thay vì phải bận lòng bởi những điều người khác viết”, nam diễn viên chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến anh chị em truyền thông đã lắng nghe và thấu hiểu.

Huy Khánh và con gái. Ảnh: FBNV

Sau 12 năm gắn bó, Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn trong hòa bình

Sau 12 năm chung sống, diễn viên Huy Khánh và người mẫu Mạc Anh Thư xác nhận đã ly hôn vào đầu năm 2025. Cả hai chia tay trong hòa bình, tiếp tục giữ liên lạc để cùng chăm sóc con gái chung.

Thông tin Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn được người mẫu Mạc Anh Thư xác nhận, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm của cả hai.

Theo Mạc Anh Thư, quyết định chia tay không xuất phát từ sự xuất hiện của người thứ ba. Trước khi đi đến lựa chọn này, cả hai đã có thời gian nỗ lực hàn gắn nhưng không thể tìm được tiếng nói chung do khác biệt trong quan điểm sống và tình cảm dần phai nhạt.

Sau khi ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái chung với Huy Khánh là bé Cát Cát sang Phần Lan du học từ đầu năm 2024. Tại nước ngoài, cô tập trung chăm sóc con, đồng thời duy trì công việc kinh doanh từ xa. Trong khi đó, Huy Khánh tiếp tục sinh sống tại Việt Nam, hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án phim ảnh.

Dù không còn chung sống, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn duy trì liên lạc để cùng chăm lo cho con gái. Hai người thường xuyên trao đổi về việc học tập, sinh hoạt của bé. Nam diễn viên cũng gọi điện để giữ kết nối với con trong thời gian hai mẹ con sống ở nước ngoài.

Việc giữ mối quan hệ hòa bình sau ly hôn cho thấy cả hai vẫn đặt trách nhiệm với con gái lên hàng đầu, dù cuộc sống riêng đã có những thay đổi.

Hai người thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học tập, sinh hoạt của con gái. Huy Khánh cũng duy trì việc gọi điện để hỏi han, trò chuyện và giữ kết nối với con dù hai cha con sống cách xa nhau.