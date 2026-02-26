Steven Nguyễn – Một thập kỷ đi chậm để bước ra ánh sáng

Trong dòng chảy của điện ảnh Việt, không thiếu những gương mặt nổi lên rất nhanh, cũng không hiếm những diễn viên bền bỉ nhiều năm nhưng chỉ quanh quẩn ở vùng an toàn. Steven Nguyễn thuộc nhóm thứ ba – những người đi rất lâu, rất chậm, và chỉ thực sự được gọi tên khi đã đi qua phần khó nhất của hành trình.

Sinh năm 1991, tên thật Nguyễn Huy, Steven Nguyễn không bước vào nghề bằng con đường thuận lợi. Anh từng thi trượt Đại học Sân khấu – Điện ảnh, một cột mốc tưởng như có thể khép lại giấc mơ diễn xuất với nhiều người. Nhưng thay vì dừng lại, Steven chọn cách khác: đi vòng. Con đường ấy dài hơn, tốn nhiều thời gian hơn và ít được chú ý hơn, nhưng cũng là con đường anh kiên trì theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

Mười năm đi chậm trong nghề diễn

Hơn 10 năm làm nghề, Steven Nguyễn xuất hiện trong nhiều dự án với đủ loại vai trò: từ web-drama, phim truyền hình đến điện ảnh. Anh từng nhận những vai nhỏ, vai phụ, thậm chí là vai quần chúng. Có thời điểm, để duy trì cuộc sống và tiếp tục bám trụ với nghề, Steven làm nhiều công việc khác nhau như soát vé sân khấu, nhận vai quần chúng, di chuyển liên tục giữa các địa điểm quay. Có lúc, anh chỉ được quay vài phân cảnh, nhưng vẫn chấp nhận lặn lội tới tỉnh xa.

Đó là giai đoạn mà tên tuổi của Steven Nguyễn “đủ để không bị quên”, nhưng chưa đủ để tạo dấu ấn rõ ràng. Anh đi casting hàng chục lần và không ít lần bị loại ngay từ vòng đầu. Những lần bị từ chối diễn ra lặp đi lặp lại, khiến hành trình theo nghề trở nên nặng nề và đầy thử thách. Tuy vậy, Steven vẫn tiếp tục xuất hiện trong các dự án nhỏ, kiên trì tích lũy kinh nghiệm, chờ một cơ hội đủ lớn để bứt ra khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Steven Nguyễn thời đóng "Bi Long đại ca"

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2020, khi Steven Nguyễn tham gia series web-drama “Bi Long đại ca”. Trong vai Bi Long – một nhân vật giang hồ vừa mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc – anh bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Ngoại hình nam tính, khả năng võ thuật và phong thái màn ảnh giúp Steven tạo được dấu ấn nhất định trong dòng phim hành động chiếu mạng. Tuy nhiên, cú hích này vẫn chưa đủ mạnh để đưa anh thoát khỏi hình ảnh một diễn viên quen mặt trong các dự án web-drama.

Sau “Bi Long đại ca”, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong một số dự án như “Hùng Long Phong Bá”, “Bạn gái tôi là trùm trường”… Dù có thêm khán giả, vị trí của anh trong làng phim ảnh vẫn chưa thực sự thay đổi. Những vai diễn hành động tiếp nối nhau giúp Steven giữ được nhịp làm nghề, nhưng chưa tạo ra một bước ngoặt rõ ràng về mặt hình ảnh và vị thế.

“Mưa đỏ” và vai phản diện làm nên bước ngoặt

Sự thay đổi chỉ thực sự đến khi “Mưa đỏ” ra mắt. Trong bộ phim này, Steven Nguyễn vào vai Quang – một sĩ quan ở phía đối lập. Trên kịch bản, đây là dạng vai phản diện tưởng như dễ đoán, thậm chí có nguy cơ rơi vào lối mòn “ác một màu”. Tuy nhiên, cách Steven tiếp cận nhân vật đã mang lại hiệu quả bất ngờ.

Steven Nguyễn trong "Mưa đỏ"

Quang không được xây dựng như một phản diện đơn thuần. Nhân vật này có những mâu thuẫn nội tâm, những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, giữa vị trí đứng trên chiến tuyến và những khoảnh khắc rất con người. Chính cách thể hiện tiết chế, không phô trương đã giúp Steven Nguyễn khiến khán giả vừa dè chừng, vừa tò mò, thậm chí có lúc đồng cảm với nhân vật phản diện.

Không phải vai chính diện, cũng không phải nhân vật được xây dựng để lấy nước mắt, Quang lại trở thành một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của “Mưa đỏ”. Với nhiều khán giả, đây là lần đầu tiên họ thật sự “nhớ mặt, nhớ tên” Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn nhìn nhận vai diễn như một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Anh cảm thấy rất biết ơn vai Quang của “Mưa đỏ”.

Thành công của “Mưa đỏ” không chỉ giúp Steven Nguyễn được khán giả yêu mến, mà còn nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Nhân vật phản diện do anh thể hiện được xem là một trong những điểm nhấn của phim, góp phần tạo nên sức lan tỏa của tác phẩm.

Năm 2025 là năm Steven Nguyễn bứt lên rõ rệt: vai Quang trong “Mưa đỏ” giúp anh trở thành vai diễn phản diện được yêu thích, đồng thời series “Hùng Long Phong Bá 3” do anh đóng chính ghi dấu ở cả trong và ngoài nước. Cụ thể, phim được vinh danh tại Asian Academy Creative Awards (AACA) ở Singapore ngày 4/12/2025 (Vietnam Best Original Production by a Streamer) và nhận giải Viewing Experience – Vietnam tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards. Ở trong nước, Steven được trao Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025 (hơn 9,1 triệu lượt bình chọn), đồng thời được gọi tên ở hạng mục Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất cùng Lê Hạ Anh; sau đó tiếp tục nhận danh hiệu Diễn viên của năm tại Male Icon Awards 2025.

Thành công liên tiếp giúp Steven Nguyễn trở thành cái tên được báo chí và truyền thông săn đón. Trên mạng xã hội, lượng người theo dõi của anh tăng nhanh. Không chỉ xuất hiện dày đặc ở các sự kiện, Steven còn trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn cho các chiến dịch quảng bá.

Dù vậy, Steven Nguyễn không xem đây là điểm dừng. Khi được hỏi về việc liệu 2025 có phải là “năm của Steven Nguyễn”, anh chia sẻ: “Năm nay, tôi cảm thấy bản thân may mắn khi có được những sự công nhận từ nhiều phía, đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng thật sự thì tôi không phải là người dễ bằng lòng với hiện tại. Tôi sẽ luôn cố gắng, không để mình giậm chân tại chỗ. Tôi sẽ tiến lên phía trước và có nhiều thứ hay ho hơn để cống hiến cho tất cả những khán giả đã yêu thương tôi”.

Steven Nguyễn cũng thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian dài làm nghề trước khi được công chúng biết đến rộng rãi: “Tôi rất thích câu "khi bạn muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lý do bạn bắt đầu". Nói bản thân không lúc nào mệt mỏi hay muốn buông xuôi là không đúng. Cũng có lúc tôi chùn chân chứ. Những lúc đó, tôi luôn nhớ lại lý do mình bắt đầu và quá trình mình cố gắng tới bây giờ là vì cái gì. Hơn nữa, sau lưng còn rất nhiều người kỳ vọng, yêu thương và luôn ủng hộ tôi như gia đình, người hâm mộ thì sao tôi lại bỏ cuộc”.

Anh cho biết, động lực để tiếp tục không chỉ đến từ đam mê, mà còn từ những người luôn âm thầm ủng hộ phía sau. Anh chia sẻ: “Ngày xưa, tôi không có nhiều fan lắm đâu. Có một số bạn biết tôi từ chương trình truyền hình, một vài dự án web-drama và luôn ủng hộ tôi tới bây giờ. Nếu giờ tôi bỏ cuộc có phải sẽ phụ lòng rất nhiều người không? Sự yêu thương của mọi người chính là động lực để tôi bước tới thời điểm hiện tại”.

Vai diễn mới và bước đi tiếp theo

Bước sang năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong các dự án có quy mô lớn. Đáng chú ý là phim truyền hình giờ vàng “Không giới hạn”, do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện, dự kiến lên sóng đầu năm 2026. Trong phim, Steven vào vai Đào Minh Kiên – một chiến sĩ thời bình trong lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Nói về vai diễn này, Steven Nguyễn cho biết: “Khi tham gia bộ phim tôi mới hiểu được những nguy hiểm mà các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Thật sự tôi quá ngưỡng mộ về sự hy sinh của các anh, những người lính thời bình”.

Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTV "Không giới hạn"

Anh cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào dự án: “Anh em chúng tôi rất tâm huyết với bộ phim này, mong quý vị khán giả sẽ đón nhận khi phim lên sóng”.

Song song với truyền hình, Steven Nguyễn còn tham gia dự án điện ảnh “Trại buôn người”, đảm nhận vai nam chính với nhiều cảnh quay hành động và tâm lý phức tạp, dự kiến ra rạp đầu năm 2026. Việc xuất hiện liên tục ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình cho thấy Steven đang bước vào giai đoạn hoạt động dày đặc nhất kể từ khi theo nghề.

Nhìn lại hành trình đã qua, “Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim thành công, mà còn là cột mốc khẳng định Steven Nguyễn đã đúng khi không từ bỏ con đường diễn xuất giữa những năm tháng nhiều hoài nghi. Từ một diễn viên từng làm soát vé sân khấu, nhận vai quần chúng và bị loại ở nhiều buổi casting, anh bước ra ánh sáng bằng chính sự kiên trì và lựa chọn không rẽ lối.

Những giải thưởng, sự ghi nhận và sức hút truyền thông ở thời điểm hiện tại không phải là điểm kết của câu chuyện. Với Steven Nguyễn, đó là nền tảng để bước vào một giai đoạn mới – nơi anh có cơ hội thử sức với những vai diễn phức tạp hơn, đa dạng hơn, và khẳng định vị trí của mình trên bản đồ điện ảnh – truyền hình Việt.