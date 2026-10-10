Hoài Lâm còn lại gì

Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân vào tối 8/10, Hoài Lâm gửi lời xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và khán giả. Nam ca sĩ hứa hoạt động chăm chỉ để kiếm nhiều tiền và lo cho gia đình.

Giọng ca Hoa nở không màu tuyên bố đi hát ở mọi nơi, từ đám cưới, tiệc tùng, hội chợ, đình làng, miễn là khán giả vẫn còn yêu thương và chào đón. Hoài Lâm hứa hoạt động âm nhạc nghiêm túc và tin bản thân đạt được mục tiêu đó.

Trước khi cưới vợ, Hoài Lâm hoạt động âm nhạc ngẫu hứng. Nam ca sĩ livestream theo để hát cho cộng đồng mạng. Mỗi phiên live của Hoài Lâm hút từ 1.000-5.000 lượt xem trực tiếp, không quá nhiều nhưng vừa đủ để nam ca sĩ lấy cảm hứng từ khán giả, ngồi trước chiếc micro đã bật sẵn auto-tune (công nghệ chỉnh giọng) để hát cover mọi thể loại nhạc.

Hoài Lâm gần như bỏ bê việc phát hành sản phẩm mới. Nam ca sĩ chỉ hát qua livestream và chờ đợi cuộc gọi từ bầu sô để đi diễn. Sau 7 năm, từ đỉnh cao Hoa nở không màu, vị thế giọng ca sinh năm 1995 trồi sụt hẳn vì không có sản phẩm đình đám để duy trì độ hot.

Hoài Lâm xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và fan vì những năm tháng bỏ bê âm nhạc.

Hoài Lâm hoạt động cầm chừng trong nhiều năm

Gần 7 năm qua, Hoài Lâm từ bỏ sự hào nhoáng của Vpop để sống "ẩn dật" và hoạt động âm nhạc cầm chừng. Nam ca sĩ bỏ bê việc chăm chút ngoại hình và từ chối nhiều lời mời hợp tác từ các ê-kíp lớn. Công việc chính giúp Hoài Lâm kiếm được tiền là đi hát ở phòng trà, điển hình như phòng trà Bến Thành, với tần suất khá đều mỗi tuần.

Hoài Lâm không có tham vọng tạo ra bản hit để tiếp nối Hoa nở không màu. Nam ca sĩ chủ yếu hát cover ở mọi thể loại như bolero, nhạc miền Tây, nhạc trẻ và thậm chí thử sức với rap/hip hop.

Hoài Lâm bắt tay với những ê-kíp lạ lẫm để ra nhạc, theo tinh thần nhận lời "người quen", dẫn đến việc có rất ít cơ hội cạnh tranh sòng phẳng ở "top trending".

Với từng sản phẩm được Hoài Lâm phát hành lên YouTube, hình thức đều đơn giản, đôi khi chỉ cần một poster đính kèm nhạc, hoặc đầu tư hơn là lyrics video, visualizer video. Nói cách khác, chiến lược phát hành nhạc của Hoài Lâm đơn giản chỉ là làm cho có, cho xong để đăng lên YouTube và phát hành nhạc số.

Hoài Lâm vẫn là giọng hát được đông đảo khán giả yêu thích. Sự ủng hộ của cộng đồng fan trung thành giúp phần lớn sản phẩm âm nhạc chính thức hoặc cover của Hoài Lâm chạm mốc triệu view, thậm chí lên tới 10 triệu view hoặc cao hơn nữa. Tuy nhiên, không ca khúc nào bứt phá mạnh mẽ để phủ sóng thị trường như Hoa nở không màu.

Đó là sự tiếc nuối cho ca sĩ có nền tảng như Hoài Lâm. Sau biến cố, Hoài Lâm vẫn còn đường làm lại. Chỉ cần chăm chút cho từng sản phẩm, đặt tâm huyết trong việc lựa chọn bài nhạc, chịu khó lắng nghe nhu cầu của khán giả, Hoài Lâm sẽ thành công. Song, nam ca sĩ muốn hoạt động tự do, được thoải mái cùng âm nhạc và đổi lại mức độ thành công chỉ trong phạm vi nhất định.

Hoài Lâm chỉ đi diễn quanh quẩn ở phòng trà, không có cơ hội bước lên các sân khấu tầm cỡ và có tiềm năng nhận về cát-xê cao hơn. Nam ca sĩ vẫn đắm đuối với những phiên livestream, chờ đợi được tặng từng đóa hoa hồng ảo và những món quà quy đổi ra tiền trên TikTok.

Hoài Lâm lấy giọng hát "bằng vàng" để cover, chấp nhận chia sẻ doanh thu cùng cá nhân/đơn vị nắm bản quyền bài nhạc và mất thêm một khoản thù lao cho đơn vị phát hành, quản lý, tối ưu.

Tần suất hoạt động của Hoài Lâm không hề thấp. Kênh YouTube của nam ca sĩ vẫn đăng tải sản phẩm đều đặn hằng tháng. Thế nhưng, với cách làm thuần túy của một ca sĩ kiếm tiền từ lượt xem MMO (khai thác doanh thu nhạc số), thành quả Hoài Lâm nhận lại quá ít so với tiềm năng của nam ca sĩ.

Hoài Lâm vẫn miệt mài tái hiện thành tích của Hoa nở không màu.

Khó để có Hoa nở không màu thứ 2

Gần 7 năm trước, Hoài Lâm ra mắt Hoa nở không màu khi đối mặt biến cố cuộc đời. Một MV với 2 gam màu trắng - đen, chỉ có Hoài Lâm ngồi hát và tác giả đệm đàn guitar bất ngờ gây sốt, đến nay hút hơn 220 triệu view. MV Hoa nở không màu lan tỏa một cách tự nhiên, không cần yếu tố truyền thông để gây chú ý.

Những năm qua, Hoài Lâm vẫn phát hành sản phẩm theo tinh thần của Hoa nở không màu: không cần ê-kíp, không cần công thức, sự phối hợp giữa nghệ sĩ - đơn vị phát hành để quảng bá gần như bằng 0. Những ca khúc sau này của Hoài Lâm đều không thể thành Hoa nở không màu thứ 2.

Với Hoa nở không màu, khán giả tìm đến Hoài Lâm để ủng hộ, nghe nhạc và đồng cảm cùng nam ca sĩ. Sau này, vẫn là những bản tình ca của Hoài Lâm và cảm xúc không kém Hoa nở không màu nhưng khán giả tiếp nhận trong tâm thế khác. Điều khán giả cần ở Hoài Lâm là sự chỉn chu, phù hợp thị hiếu và cả tính đột phá trong âm nhạc.

Hoài Lâm đã mắc kẹt quá lâu trong cách làm kiểu "làm chơi ăn thật" của Hoa nở không màu.

Hoài Lâm là minh chứng của việc một ca sĩ có đông fan đến đâu cũng không thể thay đổi quy luật của thị trường. Những năm qua, loạt ca sĩ mới xuất hiện và đẩy thị trường tiến lên cấp độ khác. Ngay cả ngôi sao số một như Sơn Tùng M-TP cũng lao vào cuộc chiến truyền thông, liên tục khởi xướng các chiến dịch phủ sóng mạng xã hội để duy trì sức hút.

Để nổi tiếng trở lại, Hoài Lâm cần nhiều hơn một giọng hát hay.

Giọng ca sinh năm 1995 đã nhận ra thiếu sót trong những năm ở ẩn và hoạt động âm nhạc một cách âm thầm, ngẫu hứng. Hoài Lâm vẫn giữ chất giọng truyền cảm, "cân" mọi thể loại nhạc. Anh vẫn được đông đảo fan ủng hộ và đồng hành trên mọi hành trình.

Nam ca sĩ hoàn toàn có thể tìm lại vị thế của ca sĩ hàng đầu Vpop để khuấy đảo đường đua "top trending", được xuất hiện ở những sân khấu lớn, tổ chức được đêm nhạc cá nhân quy mô hàng nghìn fan và điền tên trở lại ở những cuộc cạnh tranh giải thưởng, danh hiệu âm nhạc.

Hoài Lâm phải thoát được cái mác "ca sĩ cover" và cover nhạc "thập cẩm". Anh cần một bản hit để định vị trở lại tên tuổi và ra nhạc đều đặn, phù hợp thị hiếu để bắt kịp xu hướng nhạc Việt hiện tại.