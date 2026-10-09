4 nghệ sĩ Việt chạy xe ôm, bán cà phê vỉa hè mưu sinh là ai?

Diễn viên Hòa Hiệp bán cà phê vỉa hè

Diễn viên Hòa Hiệp vừa mở 2 xe cà phê trên một tuyến phố ở phường Bình Thạnh với thực đơn khoảng 9-10 món chỉ xoay quanh các loại cà phê có mức giá dao động 20-30 nghìn đồng.

Mỗi xe có 1-2 nhân viên, những ngày đầu Hòa Hiệp trực tiếp đứng pha chế và bán hàng. Hết giờ cao điểm, anh giao xe cho nhân viên, trở về với việc bán hàng online hoặc đi quay phim, đến sân khấu.

Diễn viên Hòa Hiệp đứng bán cà phê, xem như dịp gặp gỡ, giao lưu với khán giả.

Từ lâu, Hòa Hiệp đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh đồ uống với các món quen thuộc như cà phê, matcha nhưng vì bận rộn nên đến nay mới thực hiện. Anh dành thời gian tìm hiểu và chuẩn bị khá kỹ trước khi bắt đầu. Theo nam diễn viên, mô hình xe cà phê là lựa chọn vừa sức để khởi nghiệp, giúp anh có thời gian quan sát thị trường và phản hồi của khách hàng trước khi thử sức với mô hình kinh doanh lớn hơn.

Vì vậy, giai đoạn đầu, Hòa Hiệp không đặt nặng doanh thu mà mong khách có ấn tượng tốt với sản phẩm. Anh tin đồ uống được làm kỹ lưỡng, giá hợp lý thì sẽ giữ chân được khách.

Nhà thiết kế (NTK) Hà Nhật Tiến chạy xe ôm

NTK Hà Nhật Tiến đang chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập và cảm hứng mới trong cuộc sống sau 3 năm gặp bế tắc do khó khăn tài chính lẫn mất "lửa" với nghề. Từ show thời trang giữa năm 2025 đến nay, công việc kinh doanh thời trang của anh trì trệ do không có đơn đặt hàng, lượng người mua sụt giảm.

Hà Nhật Tiến không có xưởng và đội ngũ thợ riêng nên chi phí vật liệu, vận hành... cao; ngoài ra phong cách thời trang anh theo đuổi cũng kén khách hàng. Sau thời gian dài sống trong cảnh "có ngày không kiếm nổi vài chục nghìn đồng", phải vay tiền người thân để duy trì hoạt động, anh quyết định dừng lại.

NTK Hà Nhật Tiến tìm thấy niềm vui khi làm tài xế xe công nghệ.

Hà Nhật Tiến chạy xe ôm kiếm thu nhập trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí... hằng tháng. Thời gian đầu, anh phải làm quen với các công đoạn, thao tác trên ứng dụng điện thoại, sợ đón khách muộn. Khi hoàn thành chuyến xe đầu tiên, lúc khách bảo giữ lại tiền thừa, nam NTK xúc động rơi nước mắt.

Hiện, Hà Nhật Tiến kiếm được 150-200 nghìn đồng/ngày - số tiền không nhiều nhưng khiến anh thấy nhẹ nhõm. Nhờ công việc này, anh học được tính kiên nhẫn, cẩn trọng và gặp gỡ nhiều người mỗi ngày.

Diễn viên Tiết Cương bán lẩu giá rẻ

Diễn viên Tiết Cương thuê mặt bằng khoảng 35m2 trên con phố sầm uất gần nhà tại phường Long An, Tây Ninh để mở một quán ăn nhỏ. Anh chọn phân khúc ẩm thực bình dân, món đặc trưng là lẩu ly, ngoài ra còn nhiều món ăn vặt, giá mỗi suất ăn dao động 19-39 nghìn đồng, hợp túi tiền của nhiều người từ lao động phổ thông đến sinh viên.

Quán khai trương từ đầu tháng 9, ít chỗ ngồi và không có nhiều nhân viên nên Tiết Cương chủ yếu bán mang đi và giao tận nơi. Những ngày đầu, doanh thu còn thấp, anh chủ động ôm nhiều việc để tiết kiệm chi phí. Nam diễn viên phụ bếp, nhận đơn, đóng gói đồ ăn, có hôm chạy xe giao hàng để nhân viên ở lại trông quán.

Tiết Cương chụp ảnh trước quán lẩu của anh.

Vợ Tiết Cương - Ngọc Thưởng, vừa trông con vừa tranh thủ livestream bán hàng nên không đỡ đần được nhiều. Dù vậy, anh vẫn xoay xở ổn vì quán chưa quá đông khách.

MC Cát Tường, bạn thân của Tiết Cương, từng đến Tây Ninh dự khai trương quán lẩu. Cô nhận xét các món ăn có hương vị hài hòa, hợp xu hướng ăn nhanh gọn của giới trẻ.

Á quân "Học viện cải lương" chạy xe ôm, bán nước sâm

Từ tháng 7/2025 đến nay, diễn viên Lương Vĩ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập do không có show diễn, áp lực mưu sinh lớn. Hằng ngày, anh dậy từ 6-7h đi làm, đôi lúc là 10-11h nếu hôm trước chạy khuya. Anh chạy xe từ 8-12 tiếng, thu nhập khoảng 200-500 nghìn đồng/ngày.

Lương Vĩ nhận chở khách bất kể nắng mưa, thậm chí mưa to càng chăm chạy vì giá cước cao; chỉ về nhà khi thấy sức khỏe không đảm bảo.

Nhờ màu áo xe công nghệ, diễn viên Lương Vĩ được người dùng mạng xã hội quan tâm nhiều hơn.

Nghề tài xế công nghệ cho Lương Vĩ nhiều kỷ niệm vui, buồn. Dù không dư dả, anh luôn sẵn lòng chở người già, người khuyết tật miễn phí.

Bên cạnh đó, ngày trước Lương Vĩ thường quay clip hát hoặc vlog nhật ký, nhờ màu áo tài xế công nghệ mà được khán giả quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.

Ngoài chạy xe ôm, vợ chồng Lương Vĩ còn tranh thủ bán nước sâm. Mỗi tối, dù mệt, anh vẫn cố gắng livestream khoảng 1 tiếng để giới thiệu sản phẩm. Nam diễn viên hạnh phúc khi nhiều khán giả vì yêu mến tiếng hát của anh mà mua nước sâm ủng hộ.