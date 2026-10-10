Hoà Minzy khoe con trai hạnh phúc đón sinh nhật bên 'bố Cương'

Tối 9/10, Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh chụp trong ngày bé Bo bước sang tuổi mới, kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của bố mẹ".

Bé Bo bên đại uý Văn Cương trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, bé Bo ngồi gọn trong lòng bạn trai nữ ca sĩ, đại úy Văn Cương. Hai tay bê bánh sinh nhật, cậu nhóc 7 tuổi cười tươi nhìn vào ống kính, còn Văn Cương chăm chú nhìn con. Ở một bức ảnh khác, anh đặt nụ hôn lên má bé Bo.

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 20 nghìn lượt "thích" sau hơn 10 phút. Bên cạnh lời chúc mừng sinh nhật bé Bo, nhiều người nhận xét cậu bé và Văn Cương có nét giống nhau. Cử chỉ thân thiết của hai người cũng khiến nhiều khán giả xúc động, cho rằng nữ ca sĩ Bắc Bling may mắn khi tìm được người đàn ông thương con riêng của mình.

Hoà Minzy hạnh phúc vì bạn trai và con trai rất yêu thương nhau. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy cho biết bé Bo rất quý Văn Cương, gọi anh là "bố Cương" và luôn mong bố mẹ sớm tổ chức đám cưới. Anh cũng chăm sóc bé như con đẻ.

Hòa Minzy và bạn trai bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022 nhưng giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian hẹn hò. Hồi tháng 3, cô công khai mối quan hệ, cho biết gia đình anh đã sang hỏi cưới và hai người dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2027.

Ca sĩ hạnh phúc khi được công chúng ủng hộ. Cô nói không chọn người giàu có vì bản thân không thiếu thứ gì, chỉ cần bình yên bên một người đủ niềm tin, đủ bao dung, hạnh phúc khi thấy cô tỏa sáng và thương bé Bo. Hòa Minzy biết ơn bạn trai vì đã kiên nhẫn chờ cô mở lòng, âm thầm đứng phía sau để cô tập trung công việc. Từ ngày bên anh, cô yên tâm và phát triển sự nghiệp rực rỡ.

Văn Cương sinh năm 1995, xuất thân trong một gia đình nông dân ở Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh), được gia đình Hòa Minzy yêu quý. Anh phục vụ trong quân ngũ, thường xuyên ở doanh trại và thi thoảng mới được về nhà. Những ngày anh nghỉ phép, nữ ca sĩ thường gác lại công việc để cả nhà đoàn tụ. Cô thường xuyên bày tỏ "nhớ chồng" và tự hào về anh.

Ca sĩ Hoà Minzy trong một đêm nhạc đầu tháng 10. Ảnh: NVCC

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV BắcBling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.