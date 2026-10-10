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Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen 'đẹp thanh lịch'

Sự kiện: Sao Việt

Trương Hồ Phương Nga khoe dung mạo cuốn hút; vợ chồng Minh Tiệp khám phá Hong Kong; con rể Minh 'Nhựa' tay xách nách mang chụp hình cho bà xã.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 1

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc khi được các fan mừng sinh nhật.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 2

Gia đình ca sĩ Hồ Quang Hiếu thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cùng em bé mới chào đời.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 3

MC Hoàng Oanh "nguyện cho những ai đang lạc lối trong bóng đêm sẽ tìm thấy ánh sáng và tìm thấy chính mình".

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 4

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp hào hứng khám phá Hong Kong.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 5

Cập nhật hình ảnh mới sau thời gian im ắng, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga được nhiều khán giả nhận xét vẫn xinh đẹp, trang nhã.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 6

Diễn viên Quỳnh Lương đặt biệt danh cho con gái là "thích bám mẹ".

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 7

Hoa hậu Lương Thùy Linh tận hưởng khung cảnh lãng mạn ở Đà Lạt.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 8

Ca sĩ Đức Phúc đăng ảnh tình cảm bên con trai Hòa Minzy để mừng sinh nhật cậu nhóc.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 9

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - nhận xét Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước màu sắc nhất.

Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen &#39;đẹp thanh lịch&#39; - 10

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - được ông xã chăm chút trong chuyến nghỉ dưỡng Hồ Tràm.

Ảnh: FBNV

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 00:01 AM (GMT+7)
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