Ảnh sao 10/10: Trương Hồ Phương Nga được khen 'đẹp thanh lịch'
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Ảnh: FBNV
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 00:01 AM (GMT+7)