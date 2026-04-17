Katy Perry đã 'say xỉn' trong đêm xảy ra cáo buộc tấn công tình dục

Theo một cựu quản lý của CLB Spice Market, Perry và Rose đã "uống quá nhiều" trong buổi tiệc tại một quán bar ở Melbourne (Australia) năm 2010. Trả lời tờ Herald Sun ngày 15/4, người này cho biết: "Họ say, nhưng không đến mức bất tỉnh, chỉ giống như bất kỳ ai uống rượu trong hộp đêm".

Ông kể cả hai đến cùng nhau, đi cùng còn có chuyên gia trang điểm, làm tóc của Katy Perry và một người bạn của Ruby Rose. Đêm hôm đó được mô tả là "cơn ác mộng về an ninh" khi có tới khoảng 600 người trong câu lạc bộ. Có thời điểm, Katy Perry được nhìn thấy nhảy nhót giữa đám đông hỗn loạn.

Tuy nhiên, cựu quản lý khẳng định ông không chứng kiến bất kỳ hành vi tấn công tình dục nào, cũng không thấy việc nôn ói xảy ra, trái với cáo buộc của Rose rằng cô đã nôn sau khi bị Perry tấn công tình dục.

Theo lời người này, cả hai cũng dành thời gian tại khu VIP cùng bạn bè trước khi được nhân viên an ninh hộ tống rời đi bằng lối cửa sau và lên xe riêng. "Vì họ là người nổi tiếng, chúng tôi không muốn hình ảnh say xỉn của họ bị ghi lại. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ họ tối đa", ông nói.

Hiện đại diện của Perry và Rose chưa đưa ra phản hồi trước chia sẻ của người quản lý câu lạc bộ.

Trước đó, Ruby Rose, 40 tuổi, đăng tải loạt cáo buộc gây sốc trên Threads hôm 13/4. "Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne. Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì", Rose viết, khi phản ứng việc Perry xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella để xem Justin Bieber biểu diễn.

Ngôi sao John Wick: Chapter 2 cho rằng Perry đã có hành vi đụng chạm thô tục khiến cô bị sốc và nôn. Cô cũng thừa nhận trước đây từng kể lại sự việc như một "câu chuyện say xỉn vui vẻ" vì không biết cách đối diện.

"Sau đó cô ta còn đề nghị giúp tôi xin visa Mỹ nên tôi giữ im lặng. Nhưng tôi đã nói với mọi người rằng cô ta không phải người tốt", Rose viết. Nữ diễn viên cho biết cô im lặng gần 20 năm trước khi quyết định lên tiếng. "Điều đó cho thấy tổn thương từ tấn công tình dục có thể kéo dài và ảnh hưởng sâu sắc như thế nào. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi", cô chia sẻ.

Phía Perry bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là điều "hoàn toàn sai sự thật" và "những lời nói dối nguy hiểm, vô trách nhiệm". Đại diện nữ ca sĩ cũng cho rằng Rose có tiền sử đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng trên mạng xã hội và đều bị các bên liên quan phủ nhận.

Ngày 15/4, giới chức Melbourne xác nhận đang mở cuộc điều tra liên quan đến vụ việc. Theo cảnh sát bang Victoria (Australia), Đội điều tra tội phạm tình dục và xâm hại trẻ em (SOCIT) đang xem xét một cáo buộc tấn công tình dục xảy ra vào năm 2010 tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu trung tâm thành phố.