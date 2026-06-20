Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ

Quang Dũng đăng ảnh chụp cùng con trai Bảo Nam lúc nhỏ, ở hậu trường một đêm nhạc ở Mỹ cách đây nhiều năm. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nam ca sĩ như Hồng Nhung, Tùng Dương... đều khen Bảo Nam lúc này đã rất đẹp trai giống bố.

Bảo Nam năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị vào đại học. Hôm 10/6, Quang Dũng cũng có mặt và hội ngộ gia đình vợ cũ - hoa hậu Jennifer Phạm - trong lễ tốt nghiệp của con trai. Anh bày tỏ tự hào khi chứng kiến dấu mốc trưởng thành của con trai.

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