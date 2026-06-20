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World Cup 2026

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ

Sự kiện: Sao Việt

Bảo Nam được khen từ nhỏ đã đẹp trai giống bố - ca sĩ Quang Dũng; Tiên Nguyễn và ông xã tình tứ dự tiệc; Kiều Anh sang Mỹ xem World Cup.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 1

Quang Dũng đăng ảnh chụp cùng con trai Bảo Nam lúc nhỏ, ở hậu trường một đêm nhạc ở Mỹ cách đây nhiều năm. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nam ca sĩ như Hồng Nhung, Tùng Dương... đều khen Bảo Nam lúc này đã rất đẹp trai giống bố.

Bảo Nam năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị vào đại học. Hôm 10/6, Quang Dũng cũng có mặt và hội ngộ gia đình vợ cũ - hoa hậu Jennifer Phạm - trong lễ tốt nghiệp của con trai. Anh bày tỏ tự hào khi chứng kiến dấu mốc trưởng thành của con trai.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 2

Vợ chồng 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn diện đồ hiệu đồng điệu khi sánh đôi tại đêm tiệc.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 3

Thúy Diễm được khán giả khen là bà bầu xinh đẹp, điệu đà. Cô cho biết tăng 10 kg ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 4

Diễn viên Việt Trinh nghỉ hè ở biển Vũng Tàu.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 5

NSND Phạm Phương Thảo diện áo bà ba, quàng khăn rằn dạo chơi ở trời Âu.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 6

Lương Thùy Linh khoe eo thon, chân dài trên sân tennis.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 7

MC Đại Nghĩa và 'Giáo Sư Xoay' Đinh Tiến Dũng thân thiết ở nhà chung 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa hai.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 8

Nhiều khán giả khen hoa hậu Giáng My trẻ như gái đôi mươi với tóc mái mưa.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 9

Diễn viên Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' phấn khích khi trực tiếp theo dõi World Cup ở Mỹ.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ - 10

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 00:05 AM (GMT+7)
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