Ảnh sao 17/6: 'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn sexy bên ông xã

Ca sĩ Đông Nhi (trái) và Phạm Quỳnh Anh (phải) chúc mừng sinh nhật Minh Hằng.

Hot girl Tiên Nguyễn - ái nữ "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn - chọn trang phục tôn vòng một và vai trần, rạng rỡ bên doanh nhân Justin Cohen trong buổi tụ họp bạn bè.

Con gái hoa hậu H'Hen Niê cười rạng rỡ khi xuống phố cùng mẹ ở Bangkok, Thái Lan.

Á hậu Hoàng Thùy mặc bikini tam giác phóng khoáng, tôn đường cong gợi cảm trên bãi biển.

Diễn viên Bảo Thanh nói về tiểu công chúa: "Cô gái tôi yêu có gương mặt giống hệt người yêu tôi".

Ca sĩ Dương Hoàng Yến nhí nhảnh đón tuổi mới.

Diễn viên Puka đưa con gái đi bơi.

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu ghi lại kỷ niệm trong chuyến du lịch Busan, Hàn Quốc.

Diễn viên Kha Ly bế con gái tới thăm suối Tranh ở Phú Quốc.

Hoa hậu Ý Nhi mặc áo bơi quyến rũ.

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - lần thứ 7 đón sinh nhật bên ông xã Tâm Nguyễn.

Zimi Ảnh: FBNV