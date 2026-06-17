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Ảnh sao 17/6: 'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn sexy bên ông xã

Sự kiện: Sao Việt

Rich kid Tiên Nguyễn diện đầm cúp ngực gợi cảm bên ông xã gốc Dubai; Hoàng Thùy mặc bikini bốc lửa; vợ chồng Đoàn Văn Hậu tình tứ ở Hàn Quốc.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 1

Ca sĩ Đông Nhi (trái) và Phạm Quỳnh Anh (phải) chúc mừng sinh nhật Minh Hằng.

Hot girl Tiên Nguyễn - ái nữ "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn - chọn trang phục tôn vòng một và vai trần, rạng rỡ bên doanh nhân Justin Cohen trong buổi tụ họp bạn bè.

Hot girl Tiên Nguyễn - ái nữ "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn - chọn trang phục tôn vòng một và vai trần, rạng rỡ bên doanh nhân Justin Cohen trong buổi tụ họp bạn bè.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 3

Con gái hoa hậu H'Hen Niê cười rạng rỡ khi xuống phố cùng mẹ ở Bangkok, Thái Lan.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 4

Á hậu Hoàng Thùy mặc bikini tam giác phóng khoáng, tôn đường cong gợi cảm trên bãi biển.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 5

Diễn viên Bảo Thanh nói về tiểu công chúa: "Cô gái tôi yêu có gương mặt giống hệt người yêu tôi".

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 6

Ca sĩ Dương Hoàng Yến nhí nhảnh đón tuổi mới.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 7

Diễn viên Puka đưa con gái đi bơi.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 8

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu ghi lại kỷ niệm trong chuyến du lịch Busan, Hàn Quốc.

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Diễn viên Kha Ly bế con gái tới thăm suối Tranh ở Phú Quốc.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 10

Hoa hậu Ý Nhi mặc áo bơi quyến rũ.

Ảnh sao 17/6: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn sexy bên ông xã - 11

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - lần thứ 7 đón sinh nhật bên ông xã Tâm Nguyễn.

Zimi Ảnh: FBNV

Loạt nam diễn viên nổi tiếng với vai công an trên phim giờ vàng VTV
Loạt nam diễn viên nổi tiếng với vai công an trên phim giờ vàng VTV

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/06/2026 00:06 AM (GMT+7)
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