* MV Vô lượng kiếp của Hoàng Thùy Linh

Trong MV ra mắt tối 18/11, ca sĩ tiếp tục lấy cảm hứng sáng tạo từ thi ca và chất liệu văn hóa dân gian. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, thơ của Ngân Vi.

Tương tự các bản hit Bánh trôi nước, Tứ Phủ, Đánh đố, MV được chú trọng ở khâu phục trang, hội họa. Phần tạo hình của Hoàng Thùy Linh được phát triển theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống. Giai điệu và thanh âm của tác phẩm khai thác nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt lễ hội của nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ngoài trang phục được sử dụng trong những phân cảnh lễ hội, êkíp lồng ghép 43 bức tranh vào MV. Loạt tác phẩm do các họa sĩ trẻ vẽ theo nhiều chủ đề, từ núi rừng, làng bản đến nét sinh hoạt đời thường, sau đó đạo diễn tạo hiệu ứng chuyển động bằng kỹ xảo.

Đại diện êkíp cho biết các cảnh lễ hội có sự tư vấn, hỗ trợ dàn dựng của những nghệ sĩ múa đến từ các cộng đồng dân tộc. Cô và các cộng sự đặt mục tiêu dàn dựng MV như một cuốn sách ảnh. Mỗi lần lật giở, người xem có thể khám phá thêm nhiều không gian văn hóa, cảm nhận vẻ đẹp phong phú của các vùng miền. "Chúng tôi mong góp phần khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đồng thời được lắng nghe, học hỏi tiếp nối tình yêu ấy từ các bạn trẻ", ca sĩ nói.

Video nhạc ra mắt dịp hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Tiếp nối Thầy dùi, sản phẩm mới do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, quy tụ hơn 300 người tham gia, được chuẩn bị suốt sáu tháng.

Tạo hình của Hoàng Thùy Linh trong một phân cảnh của MV. Ảnh: Êkíp cung cấp

Hoàng Thùy Linh, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát. Album gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, gồm các bản hit Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Thành công của album thứ tư - Link - tiếp tục giúp Hoàng Thùy Linh ghi dấu như một trong những tên tuổi đình đám nhất Vpop. Bản hit See tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Năm 2023, cô tổ chức concert Vietnamese tại TP HCM, thu hút khoảng 7.000 khán giả.