Nhan Phúc Vinh âu yếm bụng bầu của Khả Ngân

Tối 15/11, Khả Ngân khoe bộ ảnh mới thực hiện kỷ niệm giai đoạn cuối của thai kỳ. Nhan Phúc Vinh cũng xuất hiện, dành cho vợ chưa cưới nhiều cử chỉ tình tứ.

Nam diễn viên âu yếm bụng bầu của vợ chưa cưới. Khả Ngân chưa tiết lộ thời điểm dự sinh, chỉ cho biết em bé trong bụng là con gái.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi khoe khoảnh khắc tình tứ kể từ khi công khai chuyện tình cảm.

Chú thích cho những khoảnh khắc này, Khả Ngân viết: "Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm".

Khả Ngân hiện gác lại công việc đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện để tập trung dưỡng thai. Nhan Phúc Vinh cũng không nhận các dự án ở xa để chờ ngày cùng vợ chưa cưới đón con gái đầu lòng.

Khả Ngân được nhiều khán giả khen nhuận sắc khi mang thai. Trong bộ ảnh mới, cô khoe thần thái tươi tắn cùng bụng bầu tròn xoe với sơ mi trắng buông cúc, để lộ bụng bầu tròn xoe, phối cùng quần jean dáng rộng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai chuyện tình cảm hồi cuối tháng 8 sau hơn một năm yêu đương bí mật. Thời điểm đó, nam diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc khi bạn gái nhận lời cầu hôn. Khả Ngân thì cảm ơn vì anh đã đến và cùng mình xây dựng mái ấm nhỏ.

Ảnh: Facebook Kha Ngan