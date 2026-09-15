Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo

Ca sĩ Sara Lưu - vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh - bế bụng bầu đôi chụp ảnh Trung thu bên gia đình.

Người đẹp Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - hóa cô gái Nhật Bản dịu dàng.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần hào hứng đưa con gái sang thăm gia đình ngoại ở Na Uy.

Nghệ sĩ Hồng Đào hạnh phúc khoe những bó hoa do khán giả tặng.

Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - được nhiều khán giả nhận xét nhan sắc dịu dàng, trong trẻo.

Dắt theo chó cưng, người mẫu Minh Tú ngồi uống cà phê vỉa hè từ 6h sáng.

Hoa hậu H'Hen Niê áp dụng tạo hình búp bê.

Diễn viên Thúy Ngân tươi tắn dạo chơi ở Hội An.

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - và ông xã Tâm Nguyễn kỷ niệm ngày cưới. "7 năm rồi, vẫn thích những buổi hẹn chỉ có hai đứa như vậy", rich kid bày tỏ.

Người mẫu Thanh Hằng mặc đồ bơi tôn cặp chân thon dài.

Ảnh: FBNV