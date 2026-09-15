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Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo

Sự kiện: Sao Việt

Rich kid Ruby Nguyễn được khen dung mạo cuốn hút; Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa con gái sang Na Uy; Minh Tú uống cà phê vỉa hè.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 1

Ca sĩ Sara Lưu - vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh - bế bụng bầu đôi chụp ảnh Trung thu bên gia đình.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 2

Người đẹp Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - hóa cô gái Nhật Bản dịu dàng.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 3

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần hào hứng đưa con gái sang thăm gia đình ngoại ở Na Uy.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 4

Nghệ sĩ Hồng Đào hạnh phúc khoe những bó hoa do khán giả tặng.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 5

Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - được nhiều khán giả nhận xét nhan sắc dịu dàng, trong trẻo.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 6

Dắt theo chó cưng, người mẫu Minh Tú ngồi uống cà phê vỉa hè từ 6h sáng.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 7

Hoa hậu H'Hen Niê áp dụng tạo hình búp bê.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 8

Diễn viên Thúy Ngân tươi tắn dạo chơi ở Hội An.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 9

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - và ông xã Tâm Nguyễn kỷ niệm ngày cưới. "7 năm rồi, vẫn thích những buổi hẹn chỉ có hai đứa như vậy", rich kid bày tỏ.

Ảnh sao 15/9: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe nhan sắc trong trẻo - 10

Người mẫu Thanh Hằng mặc đồ bơi tôn cặp chân thon dài.

Ảnh: FBNV

Trường Giang xin lỗi sau ồn ào đời tư
Trường Giang xin lỗi sau ồn ào đời tư

Tối 14/9, Nghệ sĩ Trường Giang có những chia sẻ đáng chú ý sau chuỗi ngày trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 23:20 PM (GMT+7)
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