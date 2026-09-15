Trường Giang xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang chính thức lên tiếng sau hơn một tuần vướng tranh luận

Sau hơn một tuần đối diện với những tranh luận trên mạng xã hội, Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Nam nghệ sĩ cho biết hơn một tuần qua là khoảng thời gian để anh nhìn lại bản thân, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng.

MC, diễn viên Trường Giang. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, Trường Giang nhận được sự quan tâm khi hàng loạt video, bài đăng liên quan đến nam nghệ sĩ được chia sẻ trở lại. Trong đó, nhiều đoạn clip ghi lại những màn tương tác của anh với đồng nghiệp trong các gameshow, cùng một số phát ngôn, hành xử và câu chuyện từng gây tranh luận trong quá khứ.

Việc các đoạn clip cũ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách ứng xử của Trường Giang trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Sau 20 năm làm nghề, đây là một trong những thời điểm nam nghệ sĩ đối diện với nhiều bình luận liên quan đến những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Trong chia sẻ mới nhất, Trường Giang cho biết khoảng thời gian vừa qua giúp anh có dịp nhìn lại mình. Nam nghệ sĩ thừa nhận có những điều trước đây anh từng nghĩ đơn giản, nhưng khi nhìn lại, anh nhận ra bản thân đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng.

“Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, anh chia sẻ.

Trường Giang gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình. Anh cho rằng có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi, đồng thời khẳng định bản thân hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Bên cạnh những người từng tổn thương, Trường Giang cũng gửi lời xin lỗi tới những người đã yêu thương, ủng hộ anh trong suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng trước những câu chuyện được nhắc lại.

Nam nghệ sĩ cho biết anh không mong những người yêu thương mình phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Với Trường Giang, tình cảm và sự đồng hành mà khán giả dành cho anh trong nhiều năm là điều anh hiểu và trân trọng.

“Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng”, anh viết.

Trường Giang cũng đề cập đến những người từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình cũ. Anh mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè không vì những câu chuyện liên quan đến mình mà bị gọi tên, suy diễn hoặc chịu những ảnh hưởng không đáng có.

Nam nghệ sĩ đồng thời mong những câu chuyện thuộc về quá khứ không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của những người liên quan.

“Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai”, Trường Giang chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho rằng bản thân có những điều đã làm được nhưng cũng có những việc đáng ra có thể làm tốt hơn.

Nam nghệ sĩ lựa chọn nhìn nhận những trải nghiệm trong quá khứ như những bài học để tiếp tục hoàn thiện bản thân thay vì cố gắng thay đổi những điều đã xảy ra.

“Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày”, anh bày tỏ.

Sau những tranh luận trên mạng xã hội, Trường Giang cho biết điều anh trân trọng nhất ở hiện tại là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình.

“Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình”, nam nghệ sĩ viết.

Khép lại chia sẻ, Trường Giang gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường 20 năm làm nghề. Những chia sẻ lần này cũng được xem là lời nhìn nhận trực tiếp của nam nghệ sĩ trước những câu chuyện trong quá khứ đang được nhắc lại trên mạng xã hội thời gian qua.