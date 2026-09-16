Hồ Bích Trâm thu hoạch dưa lưới 'ăn không xuể' ở ban công

Nữ diễn viên hiện sống cùng chồng và hai con tại căn nhà phố 5 tầng ở TP HCM. Cô tận dụng ban công và sân thượng để xây dựng vườn rau để có nguồn thực phẩm sạch cho gia đình.

Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, từng vào top 20 Miss Teen 2010, ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Thuyền giấy, Canh bạc cuộc đời, Khu vườn bí ẩn, Con đường hoàn lương, Mẹ hổ dạy con dâu. Cô kết hôn năm 2021, hiện là mẹ hai con.

Sau ba tháng vun trồng, vườn dưa lưới ở ban công nhà Hồ Bích Trâm bắt đầu vào vụ thu hoạch. Giống dưa Huỳnh Long cho quả to từ 1,7 kg, vị ngọt mát, khiến nữ diễn viên cảm thấy rất mãn nguyện. 15 gốc dưa được trồng trong thùng nhựa vào mùa chín quả nên nữ diễn viên gần như ngày nào cũng có niềm vui thu hoạch, 'ăn không xuể'.

Diễn viên bắc giàn, trồng dưa ở ban công rộng 16 m2. Cô tự làm hầu hết các công đoạn như trộn đất, bón phân, tưới cây, thụ phấn, vén ngọn cho cây theo giàn. Khi cây đậu quả, cô dùng bao chuyên dụng bọc kín từng trái.

Theo cô, việc quan trọng nhất khi trồng dưa là phải nhớ tưới nước mỗi ngày. Những ngày bận lịch quay xa, cô sẽ nhờ người nhà tưới cây. Thời tiết nắng nóng của TP HCM cũng là yếu tố giúp giàn dưa phát triển tốt, cho vị ngon ngọt.

Hồ Bích Trâm cho biết dù bận rộn đến mấy, cô vẫn duy trì thói quen thăm vườn mỗi ngày. Nhiều hôm, cô phải đi quay đến đêm nhưng khi về vẫn không quên kiểm tra vườn dưa.

Nữ diễn viên thấy mãn nguyện khi thành công ngay trong lần đầu tiên thử trồng dưa lưới. Sau khi thu hoạch hết vụ dưa này, cô sẽ trồng 30 chậu dưa mới để dành ăn Tết.

Bên cạnh dưa lưới, nữ diễn viên còn trồng thêm một số chậu dưa hấu dự kiến được thu hoạch trong vài tuần tới.

Bên cạnh giàn dưa ở ban công, Hồ Bích Trâm còn có khu vườn rộng khoảng 30 m2 trên sân thượng với nhiều loại củ quả như dưa leo, mướp đắng, thanh long, mận, ổi...

Nữ diễn viên cho biết gần như không bao giờ phải mua các loại rau gia vị, rau thơm vì trong vườn luôn có sẵn.

Thanh long cho trái chín trên sân thượng nhà Hồ Bích Trâm.

Mướp đắng được Hồ Bích Trâm thu hoạch gần đây.

Ảnh: NVCC