Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc

Diễn viên Lê Giang khoe ảnh bồng con gái Lê Lộc đi tiệc mừng sinh nhật bà thông gia hôm 13/7. Bé Comle chào đời 21/5, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp diễn viên Lê Lộc và Tuấn Dũng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 38 với áo hai dây, để lộ vòng hai thon thả và xương quai xanh gợi cảm.

Lê Phương khoe ảnh mẹ ruột (giữa) và mẹ chồng thân thiết. Dịp này, cô đưa mẹ về quê chồng thăm bà thông gia và nghỉ hè cùng gia đình con gái tại biển Bình Thuận (Lâm Đồng).

Huyền Baby lên đồ sang chảnh đi tập golf ở Mỹ.

NSƯT Kim Oanh say đắm cánh đồng hoa oải hương tại Tân Cương (Trung Quốc).

Diễn viên Khánh Ly "Hoa cỏ may" dạo chơi ở Paris (Pháp).

Hoa hậu Hương Giang tự ví mình như du học sinh khi diện áo sơ mi oversized, quần jean dáng suông trên đường phố New York (Mỹ).

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp xách túi Hermes Kelly trị giá hàng trăm triệu đồng khi thăm quan bảo tàng ở Ấn Độ.

Phanh Lee đưa hai con từ Hà Nội vào TP HCM nghỉ hè.

Bé Lido nhà cầu thủ Quang Hải được mẹ cho mặc trang phục Người Nhện tại tiệc sinh nhật tròn hai tuổi.

Minh Tuyết được khán giả khen đẹp như thiên thần trong bộ ảnh thực hiện ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt sau khi giảm cân thành công.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh hội ngộ nhóm nghệ sĩ Lan Hương, Trà My và MC Thảo Vân.