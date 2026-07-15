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Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc

Sự kiện: Sao Việt

Nghệ sĩ Lê Giang bế cháu ngoại hơn một tháng tuổi dự sinh nhật sui gia; hoa hậu Mai Phương Thúy tự tin diện áo hai dây khoe vóc dáng mảnh mai.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 1

Diễn viên Lê Giang khoe ảnh bồng con gái Lê Lộc đi tiệc mừng sinh nhật bà thông gia hôm 13/7. Bé Comle chào đời 21/5, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp diễn viên Lê Lộc và Tuấn Dũng.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 2

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 38 với áo hai dây, để lộ vòng hai thon thả và xương quai xanh gợi cảm.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 3

Lê Phương khoe ảnh mẹ ruột (giữa) và mẹ chồng thân thiết. Dịp này, cô đưa mẹ về quê chồng thăm bà thông gia và nghỉ hè cùng gia đình con gái tại biển Bình Thuận (Lâm Đồng).

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 4

Huyền Baby lên đồ sang chảnh đi tập golf ở Mỹ.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 5

NSƯT Kim Oanh say đắm cánh đồng hoa oải hương tại Tân Cương (Trung Quốc).

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 6

Diễn viên Khánh Ly "Hoa cỏ may" dạo chơi ở Paris (Pháp).

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 7

Hoa hậu Hương Giang tự ví mình như du học sinh khi diện áo sơ mi oversized, quần jean dáng suông trên đường phố New York (Mỹ).

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 8

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp xách túi Hermes Kelly trị giá hàng trăm triệu đồng khi thăm quan bảo tàng ở Ấn Độ.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 9

Phanh Lee đưa hai con từ Hà Nội vào TP HCM nghỉ hè.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 10

Bé Lido nhà cầu thủ Quang Hải được mẹ cho mặc trang phục Người Nhện tại tiệc sinh nhật tròn hai tuổi.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 11

Minh Tuyết được khán giả khen đẹp như thiên thần trong bộ ảnh thực hiện ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt sau khi giảm cân thành công.

Ảnh sao 15/7: Lê Giang bế con gái Lê Lộc đi tiệc - 12

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh hội ngộ nhóm nghệ sĩ Lan Hương, Trà My và MC Thảo Vân.

Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc
Nghệ sĩ Lê Giang bức xúc

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 00:07 AM (GMT+7)
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