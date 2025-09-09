Vợ chồng NSND Lan Hương kỷ niệm 40 năm gắn bó

NSND Lan Hương cho biết "bộ ảnh cưới đặc biệt" được thực hiện trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh vừa qua. "Khi nhìn lại, mình không khỏi nhớ về những ngày tháng ấy - một đám cưới giản đơn, chẳng có gì ngoài tình yêu và ước mơ. Chúng mình lúc đó, như bao cặp khác, chỉ có niềm tin vững vàng vào nhau và vào cuộc sống", chị bày tỏ.

Ngày chụp hình, Hà Nội có mưa lớn dẫn đến ngập lụt, khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Cả êkíp phải chờ tới chiều mới có thể bấm máy. "Nhưng chính những lúc khó khăn như vậy lại thể hiện rõ nhất tinh thần hai ông bà: bất chấp sóng gió, kiên trì tiến bước, giống như hành trình chúng mình đi với nhau, luôn vững vàng, không ngừng hướng về phía trước", nữ diễn viên nói.

Theo NSND Lan Hương, 40 năm vợ chồng chị chung sống cũng là 4 thập kỷ đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Giữa phố phường náo nhiệt, NSƯT Đỗ Kỷ vẫn cùng bà xã ung dung ngồi trên chiếc xe Dream thân thuộc - kỷ vật song hành với họ xuyên suốt cuộc đời.

"Dù mọi thứ xung quanh thay đổi, dòng người tấp nập, trong ánh mắt hai ông bà vẫn luôn là tình yêu và niềm tự hào bền bỉ, không gì có thể xô ngã", nghệ sĩ 64 tuổi khẳng định.

Bộ ảnh ý nghĩa của NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ được đông đảo khán giả yêu thích, thu hút hàng nghìn bình luận chúc mừng. "Mỗi khoảnh khắc đều đẹp quá! Chúc anh chị mãi hạnh phúc trong cuộc sống và nghệ thuật"; "Hai người xứng đôi, đóng phim tuyệt vời. Hiếm có cặp nào hoàn hảo như vậy"; "Cô chú có tình yêu thật đẹp, là tấm gương sáng cho giới trẻ tụi cháu noi theo. Chúc cô chú luôn nhiều sức khỏe!"; "Ngưỡng mộ hai nghệ sĩ về cả tài năng lẫn đạo đức, lòng chung thủy"; "Anh chị đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lối sống nghĩa tình"... một số tài khoản Facebook cảm thán.

NSND Lan Hương từng tiết lộ hai vợ chồng đã làm ông bà vẫn giữ được tình cảm mặn nồng nhờ luôn xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp. "Anh Kỷ thuộc típ người ít nói, chúng tôi chưa bao giờ dành cho nhau những lời hoa mỹ. Ngày lễ, sinh nhật vợ, anh ấy có thể tặng hoa, cũng có thể bận nên quên nhưng tôi không bao giờ giận dỗi. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc đang nắm giữ, lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui bản thân. Tôi thấy may mắn vì có chồng cùng nghề, hiểu và thông cảm cho mình", chị nói.

Lan Hương sinh năm 1961, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2001, chị giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" trong Liên hoan phim quốc tế tại Singapore với tác phẩm điện ảnh Mùa ổi. Bên cạnh sân khấu, Lan Hương ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình như: Gió làng Kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời... Sau khi về hưu, sự nghiệp truyền hình của chị được chú ý hơn nhờ các phim: Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Hoa sữa về trong gió... Chị được trao tặng danh hiệu NSND năm 2007.

Đỗ Kỷ sinh năm 1961 tại Hà Nội, được biết đến qua các bộ phim: Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Trái tim có nắng, Nơi giấc mơ tìm về... Anh từng giữ chức trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn và phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đỗ Kỷ được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2011.