Ảnh sao 1/11: Thúy Hằng - Thúy Hạnh mừng sinh nhật mẹ tuổi 72

Quỳnh Châu diện áo tắm xẻ ngực sâu gợi cảm khi đưa con đi bơi. Á hậu cho biết dịp cuối tuần, cô thường cùng chồng con đi biển thư giãn. Ảnh: Facebook Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Lan Phương nói để hai con không cảm thấy thiệt thòi, cô dành hai ngày liên tục để đưa từng bé đi chơi thủy cung. Ảnh: Facebook Lan Phương

Á hậu Phương Nga trải nghiệm dạo chơi phố cổ ở Dubai lúc 7h sáng, khi xung quanh 'vắng tanh không bóng người'. Ảnh: Instagram Phuongngabui

Puka - Gin Tuấn Kiệt và con gái hóa thân thành gia đình Spy nhân dịp Halloween. Ảnh: Facebook Puka

Tâm Tít diện váy đen ôm sát mừng sinh nhật tuổi 38. Cô được nhiều khán giả khen không thay đổi so với thời đôi mươi mới nổi lên với danh xưng 'hot girl Hà thành'. Ảnh: Facebook Pham Thanh Tam

Quân A.P chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi làm đám cưới cùng bạn gái Lê Khanh trong chương trình Running Man Vietnam. Ảnh: Facebook Quân A.P

Chị em Thúy Hằng - Thúy Hạnh tổ chức tiệc sinh nhật trên bờ biển cho mẹ. 'Chúc mẹ tuổi 72 nhưng mãi tươi trẻ như 27, luôn mạnh khỏe, vui vẻ và an yên bên con cháu. Mong mẹ lúc nào cũng rạng rỡ, yêu đời và tràn ngập tiếng cười', Thúy Hạnh viết. Ảnh: Facebook Bui Thuy Hanh

Người đẹp Quỳnh Anh chia sẻ khoảnh khắc dạo phố Mỹ khi sang hỗ trợ ông xã Duy Mạnh trong quá trình điều trị chấn thương. Ảnh: Facebook Nguyễn Quỳnh Anh

Ngọc Trinh khoe street style đa dạng khi xuống phố cùng cháu gái. Nhiều năm nay, cô xem bé He - con của chị gái - như con đẻ. Nhiều khán giả cho rằng tương lai, cô nhóc sẽ xinh đẹp không kém dì Ngọc Trinh. Video: Facebook Ngọc Trinh

Thanh Thảo chia sẻ bức ảnh quá khứ chụp cùng Đan Trường. Hơn hai thập kỷ trong sự nghiệp, họ vẫn thường đồng hành trên nhiều sân khấu âm nhạc. Ảnh: Facebook Thanh Thảo

Bảo Thy chọn tạo hình nàng tiên cá bí ẩn để hóa thân dịp Halloween. Ảnh: Facebook Bảo Thy