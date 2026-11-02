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Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy 'cả nhà ngày càng giống nhau'

Sự kiện: Trấn Thành

Trấn Thành nhận xét gia đình anh ngày càng giống nhau; Ngô Thanh Vân thân thiết Minh Hằng; Lương Thế Thành phờ phạc chăm con.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 1

Diễn viên Minh Hằng tạo dáng nhí nhảnh bên Ngô Thanh Vân trong đêm nhạc của Trúc Nhân.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 2

Á hậu Thảo Nhi Lê thổ lộ: "Thêm một tuổi mới, trưởng thành hơn chút, thấu hiểu bản thân và cũng biết dịu dàng với chính mình hơn".

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 3

Gia đình ca sĩ Đoan Trang ăn tối bên hồ bơi tại Phú Quốc.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 4

Nghệ sĩ Hồng Đào cùng MC Kỳ Duyên và nhóm bạn hành hương đến Bhutan.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 5

MC Trấn Thành đăng ảnh quây quần bên bà xã Hari Won cùng gia đình anh và chú thích: "Sao nhà tôi ngày càng giống nhau vậy ta?".

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 6

Diễn viên Vân Trang hào hứng khám phá Tokyo về đêm.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 7

Ca sĩ Phương Mỹ Chi (bên phải) hài hước chúc mừng sinh nhật đàn chị Phương Ly.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 8

Diễn viên Lương Thế Thành được khen là "ông bố bỉm sữa" tận tụy.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 9

Hoa hậu Lương Thùy Linh tận hưởng không khí mát mẻ sáng sớm trên bãi biển Đà Nẵng.

Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy &#39;cả nhà ngày càng giống nhau&#39; - 10

Doanh nhân Minh "Nhựa" khoe ảnh selfie cùng bố mẹ và bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành.

Ảnh: FBNV

Trấn Thành - Hari Won hâm nóng tình yêu ở Ai cập
Trấn Thành - Hari Won hâm nóng tình yêu ở Ai cập

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tận hưởng những giây phút ngọt ngào trong chuyến du lịch hâm nóng tình cảm ở Ai Cập.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-2-11-tran-thanh-thay-ca-nha-ngay-cang...

-02/11/2026 00:01 AM (GMT+7)
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