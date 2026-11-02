Ảnh sao 2/11: Trấn Thành thấy 'cả nhà ngày càng giống nhau'

Diễn viên Minh Hằng tạo dáng nhí nhảnh bên Ngô Thanh Vân trong đêm nhạc của Trúc Nhân.

Á hậu Thảo Nhi Lê thổ lộ: "Thêm một tuổi mới, trưởng thành hơn chút, thấu hiểu bản thân và cũng biết dịu dàng với chính mình hơn".

Gia đình ca sĩ Đoan Trang ăn tối bên hồ bơi tại Phú Quốc.

Nghệ sĩ Hồng Đào cùng MC Kỳ Duyên và nhóm bạn hành hương đến Bhutan.

MC Trấn Thành đăng ảnh quây quần bên bà xã Hari Won cùng gia đình anh và chú thích: "Sao nhà tôi ngày càng giống nhau vậy ta?".

Diễn viên Vân Trang hào hứng khám phá Tokyo về đêm.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi (bên phải) hài hước chúc mừng sinh nhật đàn chị Phương Ly.

Diễn viên Lương Thế Thành được khen là "ông bố bỉm sữa" tận tụy.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tận hưởng không khí mát mẻ sáng sớm trên bãi biển Đà Nẵng.

Doanh nhân Minh "Nhựa" khoe ảnh selfie cùng bố mẹ và bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành.

Ảnh: FBNV