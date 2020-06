42 tuổi, ca sĩ Đinh Hiền Anh đón tuổi mới theo cách đặc biệt

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 20:51 PM (GMT+7)

Ở tuổi 42, trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, Đinh Hiền Anh đang rất mãn nguyện với những gì mình đang có.

Nhân dịp sinh nhật tròn 42 tuổi, ca sĩ Đinh Hiền Anh được stylist Thiều Ngọc dành tặng cho món quà tinh thần, đó là bộ ảnh theo cảm hứng từ tranh dân gian Tứ Bình. Bộ ảnh nằm trong dự án nghệ thuật, đưa văn hoá truyền thống và đương đại lên trang phục áo dài của ê-kíp stylist Thiều Ngọc và nhiếp ảnh gia Zim Lục.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh đón tuổi mới theo cách đặc biệt ấn tượng

Stylist Thiều Ngọc cho biết, cô làm việc với Đinh Hiền Anh trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc nên hiểu rõ tính cách, con đường nghệ thuật mà nữ ca sĩ theo đuổi. “Từ gương mặt đến phong thái của chị Đinh Hiền Anh đều có nét quý phái nên tôi đã chọn hoa sen làm ý tưởng xuyên suốt trong bộ ảnh. Tôi thiết kế những bộ áo dài riêng phù hợp với nét đẹp của chị, đồng thời kết hợp với cách make-up, làm tóc và phụ kiện để chị có thể hoá thân thành mỹ nhân thời xưa”, cô nói.

Bản thân ca sĩ Đinh Hiền Anh rất hào hứng với dự án nghệ thuật này bởi từ khi trở lại ca hát, chị gắn liền với âm nhạc dân gian đương đại. Đinh Hiền Anh thổ lộ, chị không mất quá nhiều thời gian để thực hiện bộ ảnh bởi những biểu cảm trước ống kính là chính con người nội tâm của chị.

Đinh Hiền Anh khẳng định những biểu cảm trước ống kính là chính con người nội tâm của chị

Cũng trong dịp tròn 42 tuổi, Đinh Hiền Anh còn được nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ tặng riêng ca khúc ‘Họa’. Trong lời bài hát, nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ sử dụng tên những tác phẩm anh từng viết riêng cho Đinh Hiền Anh như ‘Liễu’, ‘E ấp’, ‘Mộng mị’, ‘Trăng buông’… và một số tên ca khúc khác.

Ngày 29/6 chính là sinh nhật của Đinh Hiền Anh. Nữ ca sĩ cho biết, chị đón tuổi mới ở bên gia đình, chứ không tổ chức tiệc hoành tráng. Tuy vậy, chị rất hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc và hoa từ các đồng nghiệp, khán giả.

Nữ ca sĩ đón tuổi mới bình yên, không tổ chức tiệc hoành tráng

Ở tuổi 42, trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, Đinh Hiền Anh đang rất mãn nguyện với những gì mình đang có, một tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp âm nhạc gặp nhiều thuận lợi và công việc kinh doanh cũng gặt hái thành công nhất định. Chị tự nhận định, mình là người sống nội tâm, đa cảm, không xô bồ hay thích sự ồn ào của showbiz. “Tôi may mắn vì có nguồn thu từ kinh doanh để hỗ trợ cho con đường âm nhạc. Do đó, tôi muốn mình đi từ từ, chậm mà chắc, dùng chính âm nhạc để cảm hoá lượng khán giả riêng. Nhiều người nói tôi an phận nhưng tôi chỉ dùng tiếng hát, năng lượng của mình để gửi tới những người thực sự phù hợp. Tôi ‘bòn rút’ chính những kinh nghiệm sống của mình để đưa vào từng bài hát. Do đó tôi hát từ sâu trong đáy lòng mình, từ nội tâm đi ra chứ không phải gồng mình hay cố gắng bắt chước ai”, Đinh Hiền Anh tâm sự.

Sắp tới, Đinh Hiền Anh sẽ giới thiệu đến khán giả dự án ‘Sắc’ gồm 3 CD và 1 DVD với màu sắc trữ tình sâu lắng làm chủ đạo. Thông qua dự án, chị muốn gửi gắm thông điệp phụ nữ trong thời hiện đại có thể làm tất cả mọi thứ, không cần phải phụ thuộc vào cánh mày râu nên hãy sống đẹp, yêu cái đẹp, hướng tới sự hoàn mỹ.

