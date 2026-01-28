Vì sao Quang Thắng là Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất trong dàn Táo Quân lớn tuổi được mời đóng Gala Cười 2026?

Quang Thắng là Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất trong dàn Táo Quân lớn tuổi đóng Gala Cười 2026

Mới đây, hình ảnh các nghệ sĩ trong hậu trường tập luyện Gala Cười 2026 để chuẩn bị cho buổi ghi hình diễn ra vào cuối tháng 1/2026 rò rỉ trên mạng xã hội gây nhiều háo hức cho khán giả. Năm nay, do không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm nên mọi sự chờ đợi, kỳ vọng đều được gửi gắm hết vào Gala Cười. Áp lực vì thế mà đè nặng lên ê-kíp sáng tạo và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng cùng các nghệ sĩ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho buổi ghi hình sắp tới. Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Gala Cười 2026 vẫn tiếp tục do Ban Văn Nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện. Năm nay, số lượng người tham gia viết kịch bản nhiều hơn và khâu chuẩn bị rất kỹ càng. Các tiểu phẩm đều gắn với những vấn đề “nóng hổi” của đời sống dân sinh.

Cụ thể, Gala Cười 2026 gồm 4 tiểu phẩm hài mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những câu chuyện "không của riêng ai" trong xã hội hôm nay, gồm: Romeo và Juliet (Phố Hàng Phèn), Việc nhẹ lương cao, Kiểu rồi chả quên và Tết thuê.

Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt đời sống với màu sắc riêng, khi châm biếm sâu cay, lúc nhẹ nhàng, ấm áp… để khán giả vừa cười vừa ngẫm, thấy cuộc sống vẫn đầy thú vị và đáng yêu. Âm nhạc và những giai điệu vui tươi cũng là phần nội dung không thể thiếu của chương trình, giúp mang đến khán giả tiếng cười Xuân trọn vẹn hơn.

Chương trình Gala Cười 2026 hội tụ nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. Ảnh: FBNV

Sự hội tụ của các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên trẻ hai miền Bắc - Nam trong Gala Cười 2026 tạo nên bức tranh đa sắc cho chương trình, hứa hẹn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, gần gũi mà vẫn giàu tính thời sự.

Theo đó, Gala Cười 2026 tiếp tục có sự tham của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ. Ở phía Bắc sẽ có các tên tuổi như: Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin… Ở phía Nam sẽ có Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng; ca sĩ Minh Quân, Hà Myo.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng là nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân lớn tuổi tham gia Gala Cười. Điều này khác hẳn với trước đây, Gala Cười luôn có sự hội ngộ đông đủ của dàn nghệ sĩ Táo Quân như: Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng sẽ có những màn tung hứng đầy ăn ý với nghệ sĩ Hồ Liên trong Gala Cười 2026. Ảnh

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng cho biết: “Chúng tôi đang tập ngày tập đêm để chuẩn bị cho buổi ghi hình sắp tới. Gala Cười là những tiểu phẩm ngắn, dàn dựng cũng đơn giản hơn Táo Quân nên chúng tôi không quá áp lực. Năm nay, tôi là người duy nhất trong dàn nghệ sĩ Táo Quân lớn tuổi tham gia chương trình. Việc này một phần do yêu cầu của kịch bản cần những gương mặt mới phù hợp với nhân vật, một phần là do anh chị em cuối năm ai cũng vướng việc nọ việc kia”.

Gala Cười 2026 sẽ có nhiều tiếng cười sâu cay

Điểm dễ nhận thấy qua các bức ảnh hậu trường tập luyện Gala Cười 2026 rò rỉ trên mạng xã hội là tinh thần luyện tập say mê và sự gắn kết giữa các nghệ sĩ. Dù thuộc nhiều thế hệ khác nhau, tất cả đều chủ động hỗ trợ, trao đổi và góp ý thẳng thắn để hoàn thiện vai diễn.

Nhiều gương mặt thân quen sẽ tái ngộ khán giả trong các tiểu phầm của Gala Cười 2026. Ảnh: FBNV

Diễn viên Quốc Việt, người lần đầu tham gia Gala Cười chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Gala Cười nên dù đảm nhận một vai diễn nhỏ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự và hào hứng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn cùng sự hỗ trợ từ các anh chị đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, tôi có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong quá trình diễn xuất và tương tác trên sân khấu. Tôi hy vọng Gala Cười 2026 sẽ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả truyền hình”.

Theo thông tin từ phía VTV, tiếng cười tại Gala Cười được xây dựng trên nền tảng nhân văn, phản ánh đời sống đương đại bằng góc nhìn chắt lọc, trách nhiệm và giàu suy ngẫm. Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt xã hội, đòi hỏi người nghệ sĩ phải quan sát, dấn thân và chiêm nghiệm sâu sắc. Và giữ được những giá trị ấy trong suốt hơn hai thập kỉ, những ngày này các nghệ sĩ đang dồn toàn bộ tâm sức để tập luyện, chuẩn bị những tiểu phẩm đặc sắc sẽ được ghi hình tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Mỗi một tiểu phẩm không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn truyền tải những thông điệp ý nhị, sâu cay nên đòi hỏi các nghệ sĩ phải dồn tâm sức, kinh nghiệm nghề nghiệp để thể hiện sao cho tốt nhất. Các nhóm hài trong Nam - ngoài Bắc liên tục rà soát cấu trúc kịch bản, điều chỉnh tiết tấu, thử nghiệm nhiều phương án dàn dựng nhằm tìm ra cách thể hiện sinh động và hấp dẫn.