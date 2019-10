Giá vàng hôm nay 4/10: Thế giới đầy bất ổn, vàng tiếp đà tăng ngoạn mục

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 09:05 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.507 USD/ounce, tăng tới khoảng 10 USD so với chốt phiên hôm qua. Kể từ đầu phiên, giá vàng luôn giữ phong độ, duy trì trên mức kháng cự 1.500 USD.

Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York cũng giữ đà tăng, hiện giao dịch ở mức 1.512 USD/ounce, tăng mạnh so với chốt phiên hôm qua. So với đầu giờ sáng qua, giá vàng giao tháng 12 cũng tăng khoảng 6 USD.

Giá vàng tiếp tục leo cao trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 2/10, Tổ chức Thương mại Thế giới trao quyền cho Tổng thống Donald Trump được áp thuế lên hàng hóa của EU để trừng phạt hành vi trợ cấp cho Airbus của một số chính phủ thành viên.

Ngay sau đó, Nhà Trắng công bố kế hoạch áp thuế 10% đối với máy bay do EU sản xuất. Một số mặt hàng nông sản khác, như cà phê, phô mai, dầu oliu, thịt lợn, bơ,... cũng bị áp thuế 25%. Dự kiến, mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.

Về phía mình, Ủy viên Thương mại EU, bà Cecilia Malmstrom, để ngỏ khả năng áp thuế trả đũa mới hàng hóa của đối phương.

Vàng tăng giá trở lại còn do căng thẳng tiếp tục leo thang tại Hồng Kông, bất ổn trong nội bộ Mỹ, với những vấn đề liên quan đến cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ đối với Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên đà tăng có phần bị kiềm chế bởi kỳ vọng FED sắp hạ lãi suất hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về nền kinh tế.

Vàng thế giới liên tục tăng, vượt mức kháng cự quan trọng 1.500 USD.

Giá vàng trong nước tăng có phần chậm hơn giá thế giới. Trong khi tỷ giá vẫn tương đối ổn định

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 41,6-41,95 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua. So với đầu giờ sáng qua, giá vàng SJC tăng khoảng 400.000 đồng.

Giá vàng của Doji Hà Nội sáng nay không thay đổi so với đóng phiên hôm qua, đứng ở mức 41,85-42,3 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 200.000 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.159 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.145-23.265 đồng/USD, tặng nhẹ 5 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.140 -23.250 đồng/USD, không biến động nhiều so với hôm qua.