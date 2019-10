Giá vàng hôm nay 3/10: Giới đầu tư hoảng loạn, vàng bật tăng sốc

Giá vàng hôm nay 3/10: Giới đầu tư hoảng loạn, vàng bật tăng sốc

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 09:05 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.499 USD/ounce, tăng tới hơn 20 USD so đầu giờ sáng hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm chạm mốc 1.501 USD.

Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York cũng giữ đà tăng mạnh, hiện giao dịch ở mức 1.506 USD/ounce, tăng mạnh so với chốt phiên hôm qua. Nếu so cùng thời điểm đầu giờ sáng hôm qua, giá vàng giao tháng 12 trên sàn tăng khoảng 20 USD.

Giá vàng tăng trở lại khi những lo ngại về rủi ro toàn cầu gia tăng. Báo cáo mới nhất về tình hình sản xuất của Mỹ khiến giới đầu tư hoảng sợ. Chỉ số sản xuất PMI tháng 9 của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất 10 năm.

Tình hình diễn ra tương tự tại khu vực kinh tế sử dụng đồng euro (Eurozone). Chỉ số sản xuất PMI (đo lường sức mua) công bố hôm qua cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được coi là nguyên nhân khiến nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), năm 2019 sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng thương mại thấp nhất trong hơn 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. WTO dự báo tăng trưởng sẽ chỉ đạt 1,2% so với mức 3% trong năm 2018.

S&P Global Ratings cho rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2020 sẽ giảm xuống còn 1,7%.

Thông tin tiêu cực về kinh tế khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ trong năm 2019. Với động thái này, giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong khi đồng USD giảm xuống.

Giới đầu tư cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro như hiện tại, vai trò của vàng là một tài sản đảm bảo vẫn lớn.

Vàng thế giới chính thức lấy lại mốc 1.500 USD.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 41,2-41,55 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua vào và giảm nhẹ 20 nghìn đồng chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng của Doji Hà Nội sáng nay không thay đổi so với đóng phiên hôm qua, đứng ở mức 41,6-42,1 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng Doji tăng khoảng 280.000 đồng chiều mua vào và 180.000 đồng chiều bán ra.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.161 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.140 -23.260 đồng/USD, giảm nhẹ 10 đồng chiều mua vào giữ nguyên chiều bán ra so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.140 -23.250 đồng/USD, không biến động nhiều so với hôm qua.