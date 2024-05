Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC lại tăng 1,3 triệu đồng/lượng sau phiên đấu thầu

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 15/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.358 USD/ounce, tăng mạnh 18 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Tại thị trường trong nước, sau 2 ngày giảm giá, hôm nay, giá vàng lại bật tăng rất mạnh.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 87,3 - 89,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 87,3 - 88,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 75,35 – 76,85 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên gần nhất.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 86,5 - 89 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào so với hôm qua. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 74,8 - 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 87,3 - 89,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 75,03 – 76,43 triệu đồng/lượng (mua – bán), chưa đổi so với hôm qua.

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 4 cao hơn so với kỳ vọng.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước, tăng mạnh hơn so với mức dự báo 0,3%. PPI cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng dễ biến động) cũng tăng 0,5% trong tháng 4 so với mức dự báo 0,2%. Tuy nhiên, PPI tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống -0,1% từ mức tăng 0,2% trong báo cáo ban đầu. Mặc dù báo cáo PPI tháng 4 ủng hộ những người mong đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, nhưng việc điều chỉnh giảm mạnh đối với PPI tháng 3 rõ ràng đã làm giảm nhẹ mức tăng lớn hơn dự kiến của PPI tháng 4.

Trong bài phát biểu tại Amsterdam, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn đang cao và Fed sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa trong cuộc chiến này. Ông cho biết Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế cho đến khi lạm phát giảm đến mức mục tiêu 2%. Bình luận của ông Powell không gây biến động nhiều cho thị trường vàng.

Larry McDonald, nhà sáng lập hệ thống báo cáo Bear Traps Report, vẫn tin vàng có xu hướng tăng giá đáng kể và dự đoán sẽ đạt mức 3.000-3.500 USD/ounce trong 12-18 tháng tới.

