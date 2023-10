Giá vàng hôm nay 14/10: Bật tăng dữ dội, vàng SJC chạm mốc 71 triệu đồng

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 14/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.932 USD/ounce, tăng mạnh tới 61 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Như vậy, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới đã tăng gần 2 triệu đồng/ounce chỉ sau 1 ngày.

Sau chuỗi ngày giằng co, thị trường vàng sôi động trở lại vào phiên cuối tuần với mức tăng giá khủng. Giá vàng tăng mạnh nhờ lực mua do nhu cầu trú ẩn an toàn khi diễn biến trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas căng thẳng hơn.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến này sẽ tiếp tục tác động tới cả giá dầu thô và giá vàng, khiến cả hai mặt hàng này đều tăng giá. Trong bối cảnh có quá nhiều bất ổn và biến động về địa chính trị, các nhà đầu tư muốn nắm giữ một loại tài sản an toàn. Điều này cũng giống như những gì xảy ra vào đầu năm 2022 khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Mặc dù có một tuần tăng giá tốt, nhưng theo một số nhà phân tích, kim loại quý này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen của Ngân hàng Saxo vẫn khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng ở mức cao này. Ông đề cập đến khả năng sẽ có 1 đợt siết chặt ngắn hạn vì các nhà đầu tư quỹ hoán đổi danh mục vẫn ngần ngại mua vàng vì họ cho rằng những mức tăng gần đây không bền vững.

Cùng quan điểm, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cũng tỏ ra thận trọng với vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết: “Mặc dù lạm phát nóng hơn dự báo, nhưng hiện tại thị trường vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 11, và điều này cũng đang hỗ trợ giá vàng”.

Giá vàng tăng phi mã

Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh tăng chóng mặt, giá bán ra vượt mức 71 triệu đồng/lượng. Chỉ trong khoảng 3 tháng gần đây, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 4 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, việc giá vàng miếng SJC tăng nhanh là do nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Chỉ cần xuất hiện một lực cầu rất nhỏ cũng đã thúc đẩy giá tăng nhanh hơn so với bình thường.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,7 - 71,02 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng giờ phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 69,6 - 71 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,8 - 70,55 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

