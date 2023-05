Dự báo giá vàng ngày 10/5: Tiếp đà tăng mạnh, lượng vàng tích trữ của các ngân hàng trung ương cao kỷ lục

Chốt phiên giao dịch ngày 9/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,6 - 67,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,55 - 67,15 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,65 - 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 2.029,52 USD/ounce, tăng 8,1 USD vào lúc 21h10 ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.

Kitco trích dẫn nguồn tin từ Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã bổ sung 228 tấn vàng vào kho dự trữ trong quý I năm nay, đánh dấu tốc độ tăng khối lượng vàng tích trữ cao kỷ lục trong ba tháng đầu năm kể từ khi việc thu thập dữ liệu bắt đầu diễn ra vào năm 2000.

Con số này đã tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 45% so với quý IV/2022 và đánh dấu quý thứ hai liên tiếp giảm. Để so sánh, các ngân hàng trung ương đã mua 417 tấn vàng trong quý cuối năm ngoái.

Vàng tiếp tục tăng

Ajay Kedia, Giám đốc trung tâm Kedia Commodities có trụ sở tại Mumbai, cho biết, nếu báo cáo lạm phát tăng và nhiều người lo lắng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed vào tháng 6/2023, giá vàng có thể giảm xuống mức 1.950-1.920 USD/ounce.

Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời.Bên cạnh dữ liệu kinh tế, những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi diễn biến xung quanh lĩnh vực ngân hàng và trần nợ của Mỹ.

Giám đốc Kedia cho biết: “Nếu có tin tức căng thẳng hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng, chúng ta sẽ thấy giá vàng tiến tới mức 2.100 USD/ounce".

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ tăng trong phiên ngày 10/5.

