Tôm sú cụ “khổng lồ” giá hơn 1 triệu đồng/kg, khách ráo riết săn lùng

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Tôm sú đại dương còn được gọi là tôm sú mẹ hoặc tôm sú cụ, được đánh bắt tự nhiên ngoài biển với trọng lượng nặng ngang với tôm hùm xanh có giá 1.150.000 đồng/kg size 3-5 con/kg đang là mặt hàng hot được nhiều người săn lùng.

Anh Đại, người chuyên bán tôm sú mẹ tại Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết do sắp đến mùa mưa nên tôm sú nhiều hơn, mỗi ngày anh thu mua được khoảng 15-20kg.

“Nói là nhiều hơn nhưng mỗi thuyền đi biển về chỉ đánh bắt được khoảng 1-2kg tôm loại to này thôi, gom cả chục nhà mới được15-20kg. Trước đây, tôm loại to này được nhà hàng họ đặt hết nên người tiêu dùng chưa biết nhiều, mấy tháng nay nhà hàng họ không đặt mua nữa nên tôi đăng bán lẻ kiếm lời. Khách sỉ ngoài Hà Nội muốn mua thì phải đặt trước ít nhất 2 ngày với số lượng trên 5kg thì tôi gửi, giá loại 5 con/kg là 900.000 đồng/kg bao cước vận chuyển ra đến Nội Bài”, anh Đại nói.

Những con tôm sú to bằng cổ tay được rao bán trên các chợ online.

Gần đây, trên các nhóm bán hàng hải sản online tại Hà Nội xuất hiện hàng loạt bài bán tôm sú “khổng lồ” có kích cỡ ngang ngửa tôm hùm xanh với giá cả triệu đồng/kg nhưng vẫn hút khách mua.

Chị Trần Hiền (trú tại Linh Đàm, Hà Nội) rao bán tôm sú bố mẹ to ngang cổ tay. Chị cho biết khách hàng chuộng size khủng nên tôm về đến đâu hết đến đó. “Do chưa bán bao giờ nên tôi chỉ dám nhập 5kg, không ngờ mọi người lại quan tâm đến vậy. Chỉ trong 1 buổi tối đăng bài bán tôm sú size 3-5 con/kg với giá 1.180.000 đồng/kg lên chợ chuyên bán hải sản đã thu hút hàng nghìn người vào bình luận đặt hàng mà không có đủ để bán”.

Với giá cả triệu đồng mỗi kg loại 3-4 con/kg nhưng nhiều người không đủ hàng để bán.

Có nhiều loại tôm sú nhưng chị Hiền chỉ nhập loại tôm “khổng lồ” size 3-5 con/kg bởi nhiều bởi đây là loại tôm rất hiếm. “Thời điểm trước tôi bán tôm hùm, nhưng gần đây lượng khách giảm đáng kể do tôm hùm mấy tháng nay được rao bán tràn lan khắp nơi, mọi người ăn mãi rồi nên không còn hot nữa. Giá tôm hùm xanh loại 3-4 con/kg hiện tại chỉ từ 650.000 đồng/kg nhưng không được nhiều người quan tâm bằng tôm sú khổng lồ loại 3-4 con/kg giá 1.180.000 đồng. Tôi nghĩ một phần do khách tò mò, chưa được ăn tôm sú to như vậy bao giờ nên quan tâm hơn”, chị Hiền nói.

Mỗi bài đăng bán loại sú khổng lồ này trên chợ online thu hút hàng trăm lượt đặt hàng.

Là một người “nghiền” hải sản, chị Phạm Hồng Nhung (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết lần đầu tiên chị thấy tôm sú to như vậy được rao bán trên mạng nên đặt ngay loại 4 con/kg về ăn thử với giá 1.050.000 đồng.

Sau khi “thưởng thức”, chị Nhung chia sẻ: “Tôm sú mẹ có thịt săn và dai như tôm hùm nhưng vỏ lại mỏng, đầu nhỏ và nhiều thịt hơn. Tôi mua về hấp qua, phết thêm bơ và sa tế rồi cho lên nướng ăn ngon lắm, cả nhà ai cũng thích, rất đáng đồng tiền bát gạo. Tôi có đặt thêm 1kg nữa về làm ruốc cho con nhưng họ báo hết hàng, phải chờ 2-3 ngày nữa mới có”.

Chia sẻ thêm công thức làm ruốc từ tôi sú, chị Nhung tiết lộ: “Sau khi mua về, rửa sạch, các bạn hấp sơ sau đó cho vào cối giã nhỏ. Tiếp đó, cho thịt tôm vào nồi kèm ít dầu ăn, đường và mắm đảo đều. Thịt tôm sú mẹ rất ngon, ngọt, thịt săn chắc và không phải lúc nào cũng có để mua”.

Tôm được đánh bắt tự nhiên có màu đỏ hoặc màu xanh đen tùy thuộc vào vùng biển và thức ăn chúng kiếm được.

Qua tìm hiểu của PV, mỗi kg tôm sú mẹ chỉ có từ 4 đến 6 con, có khi chỉ có 3-4 con. Những con tôm sú có thể có màu đỏ hoặc màu xanh thẫm tùy thuộc vào môi trường sống và những gì chúng ăn hàng ngày. Tuy nhiên, một số người chuyên bán hải sản cho rằng người mua nên cẩn trọng bởi một số người lợi dụng tình hình mua bán rầm rộ loại tôm này mà bán hàng kém chất lượng.

“Loại tôm sú to này rất hiếm, người mua lại ham loại “khủng” nên có một số người bán không uy tín cố tình bơm thạch rau câu vào tôm để tăng trọng lượng, kích cỡ nhằm tăng giá kiếm lời. Ví dụ loại tô, sú 7 con/kg chỉ 750.000 đồng/kg nhưng khi bơm tạp chất vào sẽ lên size 5-6 con/kg bán được giá 900.000 đồng. Hoặc có những con tôm bị cấp đông lâu ngày sẽ bị giảm độ ngọt, thơm. Vì vậy, khi tìm mua tôm, mọi người nên lưu ý không nên chọn những con có các đốt vỏ căng cứng, nứt hoặc đổi màu thâm đen ở phần đầu tôm”, anh Đại lưu ý.

