Rau xanh tăng giá phi mã, dân đang điêu đứng vì dịch cũng phải kêu trời

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:46 PM (GMT+7)

Trái ngược với giá thịt lợn đang giảm từng ngày, giá rau xanh tăng phi mã tại các chợ dân sinh khiến các bà nội trợ than trời vì thu nhập giảm sau đợt dịch vừa qua mà giá sinh hoạt lại tăng.

"Chưa bao giờ đi chợ tôi lại phải đắn đo, tính toán khi mua rau như bây giờ. Một ngày tính ra tiền rau hết 50-70.000đ, bằng hơn một nửa kg thịt lợn"- bà Hạnh, Thanh Xuân Hà Nội chia sẻ.

Cụ thể, giá hai mớ rau muống bà Hạnh mua hết 30.000 đồng; một quả bí xanh 40.000đ. Cuối tuần rồi nhà bà ăn lẩu, một bữa lẩu riêng tiền rau đã hết gần 100.000 đồng.

Một tuần gần đây, giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội bỗng nhiên tăng vọt. Khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Cầu Diễn, Hà Đông, Mỹ Đình… cho thấy, hầu như loại rau nào cũng tăng giá, tăng cao nhất là các loại rau ăn lá và rau vụ đông.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến rau xanh ở các vùng trồng bị hư hỏng, thu hoạch khó khăn nên giá mặt hàng này tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng đột biến.

Cụ thể, rau muống tăng gần gấp đôi, 8.000 đồng/bó lên tới 15.000 đồng/bó; cải ngọt cũng tăng 15.000 lên 25.000 đồng/kg, dưa chuột từ 17.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, su hào từ 8.000 đồng/củ lên 12 đồng/củ. Đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi, mùi tàu, thìa là... có mức tăng "chóng mặt", thậm chí mỗi kg rau này còn đắt hơn cả 1kg thịt lợn khiến một số tiểu thương không thể bốc 2.000-3.000 đồng như bình thường cho các bà nội trợ hay mua thêm nữa.

Trên thực tế, khoảng 1 tuần nay, tất cả các mặt hàng rau xanh giá đều tăng phi mã. Mức giá này tăng cao từ 30-50% so với những ngày đầu tháng 10. Nguyên nhân được các tiểu thương chia sẻ là do ở miền Bắc mưa lớn liên tục trong nhiều ngày nay khiến các loại rau ăn lá họ cải và các loại rau thơm bị dập nát, úng thối hết. Giá tăng từ chợ đầu mối nên giá bán lẻ tại chợ phải tăng theo.

Bên cạnh đó, do hiện nay rau vụ đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó, rau vụ hè đã hết mùa, tại thời điểm giao vụ hàng năm, giá rau luôn nhích lên đáng kể và sẽ giảm mạnh sau đó. Dự kiến trong tuần tới, giá rau xanh vẫn ở mức cao và có thể giảm sau 2 tuần nữa, khi rau vụ đông chính thức cho thu hoạch rộ.

Vì giá rau đắt đỏ, bà Hạnh phải tính toán phương án thay thế rau xanh bằng cách ăn thêm các loại củ như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, cà chua, ngô ngọt. Dù những loại củ quả cũng tăng giá song chỉ nhỉnh hơn khoảng 2.000-3.000 đồng/kg, không quá cao như rau xanh. Tuy nhiên, khi chuyển sang ăn củ, mọi người đều không thích và thường chỉ được 1-2 bữa là chán.

Không chỉ ở Hà Nội, ở một số tỉnh thành khác giá rau xanh cũng đang tăng vọt.

Ở Hưng Yên, khảo sát tại các chợ, các loại rau ăn lá tăng từ 1,5 - 3 nghìn đồng/mớ so với trước đó. Cụ thể: Rau muống 5 – 6 nghìn đồng/mớ, rau cải 7– 8 nghìn đồng/mớ… Các loại củ, quả như: Su su, khoai tây, cà rốt, cà chua tăng từ 3 – 4 nghìn đồng/kg. Các loại rau gia vị cũng đắt hơn so với trước đó…

Giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng cao sau mưa úng. Ảnh: Báo Hưng Yên

Chị Đỗ Thị Phương, tiểu thương bán rau ở chợ Gạo (thành phố Hưng Yên) cho biết trên báo Hưng Yên: Tôi thường nhập các loại rau của người dân trên địa bàn thành phố như: xã Trung Nghĩa, phường Lam Sơn và phường An Tảo. Khoảng 1 tháng trước, lượng rau nhiều và đa dạng, giá bán hợp lý, nhưng hơn 1 tuần nay, do ảnh hưởng của mưa kéo dài khiến diện tích rau màu của người dân bị hỏng, nguồn cung khan hiếm khiến giá thu mua cũng tăng. Những ngày gần đây, tôi chỉ nhập được 1/3 lượng rau so với trước.

Tại chợ đầu mối nông sản Đông Tảo (Khoái Châu), giá các loại rau, củ, quả cũng đều tăng lên từ 2 – 5 nghìn đồng so với thời điểm trước đó. Theo đánh giá của nhiều tiểu thương buôn bán tại đây, những trận mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến lượng rau nhập từ các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu giảm mạnh. Nguồn cung cấp rau ở các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định… cũng giảm 50% so với trước đó. Để bảo đảm đủ lượng rau cung cấp ra thị trường, đa số thương lái nhập về các loại củ, quả như: Su su, bí xanh, bí đỏ, cà rốt… ở các tỉnh, thành phố khác về tiêu thụ.

Tại Hà Tĩnh, tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, một số loại rau được bán với giá cao hơn so với những ngày chưa xảy ra mưa lũ trước đó. Cụ thể, cải xanh 15.000 đồng/bó, cải cúc 60.000 đồng/kg, cải chíp 35.000 đồng/kg... Mức giá các loại rau này đã tăng gấp đôi so với cách đây vài ngày.

Trong khi đó, mặt hàng củ, quả như: cà chua, cà xanh, mướp đắng, đậu cove, bí đỏ non, mướp hương… có giá từ 20 – 30.000 đồng/kg, cũng có mức tăng từ 5 – 10.000 đồng/kg.

Một số loại rau ở chợ TP Hà Tĩnh có giá tăng cao so với ngày thường.. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Lan – tiểu thương ở chợ TP Hà Tĩnh cho biết trên Báo Hà Tĩnh: "Các loại củ, quả chỉ tăng nhẹ do không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nhưng rau xanh thì giá tăng khá cao, đặc biệt là rau cải và rau gia vị như hành lá, rau ngò. Khoảng ít ngày trước, tôi bán hành lá chỉ 15 – 20.000 đồng/kg, nay tới 40.000 đồng/kg; rau ngò cũng 80.000 đồng/kg, tăng hơn gấp đôi bình thường. Giá cao là vậy nhưng nhập hàng cũng khó vì rau hư hỏng nhiều, khó chọn được rau ngon".

Chưa kịp mừng vì giá thịt lợn hạ nhiệt thì các bà nội trợ đã phải quay cuồng với giá rau, đó là cảm nhận của người dân trong mấy ngày nay. Trước đó, giá thịt lợn tại các chợ liên tục giảm theo ngày. Do giá thu mua lợn hơi giảm mạnh, hiện duy trì ở mức từ 35.000 - 38.000 đồng/kg, dẫn đến giá lợn thịt tại các lò mổ cũng giảm theo. Người mua buôn thịt lợn để bán lẻ tại các chợ dân sinh cũng mua được với mức giá thấp hơn nên các bà nội trợ mua thịt rẻ hơn hàng chục nghìn đồng mỗi kg.

