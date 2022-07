Loạt ô tô giảm giá hút khách, có mẫu được ưu đãi tới 800 triệu đồng

Hiện VinFast tiếp tục là hãng ô tô có nhiều ưu đãi nhất cho các dòng xe xăng. Theo đó, mẫu VinFast Lux A2.0 hiện có giá bán chỉ còn hơn 881 triệu đồng. VinFast Lux SA2.0 có giá bán lẻ từ 1,16 tỷ đồng. VinFast President ưu đãi giá 800 triệu, giá bán lẻ 3,8 tỷ đồng.

Chương trình ưu đãi còn được đại lý ưu ái áp dụng cho cả “vua doanh số” Fadil. Cụ thể, với mức giảm lên đến 30 triệu đồng, hatchback cỡ A của VinFast đang được hãng xe chào bán đến tay khách hàng ở mức 352,5 triệu cho bản Tiêu chuẩn và 383,1 triệu đồng đối với bản Nâng cao.

Ngoài ra, cả 3 mẫu Lux A2.0, Lux SA2.0 và President đều được hãng và đại lý cho phép sử dụng tối đa 3 voucher trị giá 200 triệu đồng mỗi chiếc. Trương đương khách hàng được ưu đãi, “chiết khấu” thêm tới 600 triệu đồng/xe.

Tuy nhiên, voucher trên là quà tặng cho những khách mua nhà Vinhomes nên không phải ai cũng có sẵn. Các khách hàng mua xe có thể tìm mua voucher 200 triệu đồng chỉ với giá từ 70 đến 90 triệu đồng trên thị trường. Với việc được sử dụng tối đa 3 voucher, số tiền khách hàng tiết kiệm được thêm trên thực tế từ 330 triệu đồng đến 390 triệu đồng/xe (tùy vào giá mua lại 3 voucher).

VinFast tiếp tục dành nhiều ưu đãi cho các mẫu xe xăng

Cùng với VinFast, đại lý Subaru cũng đang ưu đãi mạnh với mẫu Subaru Forester. Theo đó, các đại lý đang chào mời Forester 2.0 i-L ở mức 899 triệu đồng, tức giảm 229 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight cũng đang được đại lý giảm giá 200 triệu đồng, đưa giá xe về mức 1,088 tỷ đồng. Phiên bản Forester 2.0 i-S GT Edition cũng được giảm 200 triệu đồng về mức giá từ 1.164 tỷ đồng.

Tại đại lý, mẫu xe Ford Everest được ưu đãi 40-100 triệu đồng (tùy từng phiên bản) và trừ thẳng vào giá bán; khách mua xe còn được tặng thêm gói phụ kiện như camera hành trình, phiếu thay dầu… Chương trình giảm giá này được thực hiện trong bối cảnh Ford sẽ ra mắt mẫu Everest mới vào ngày 6/7 và các xe đang được giảm giá nhằm "xả hàng" chờ model 2022.

Một mẫu xe khác được khuyến mại lớn thời gian này là Honda CR-V. Một số đại lý tại Hà Nội đưa ra ưu đãi giảm giá 50 triệu đồng tiền mặt và tặng thêm gói phụ kiện trị giá 60 triệu đồng cho khách hàng mua xe. Trong khi đó, showroom ở khu vực phía Nam giảm giá ít hơn, với mức 40 triệu đồng trừ vào giá bán và 50 triệu tiền phụ kiện.

Với việc Xpander 2022 vừa ra mắt và Mitsubishi quyết định áp dụng các chính sách ưu đãi dành cho mẫu xe thế hệ cũ. Theo đó, mẫu Xpander 2021 số sàn với ưu đãi 20 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe đi kèm phiếu nhiên liệu 10 lít.

Trong khi đó, một đại lý Nissan cũng đang có chương trình giảm giá cho Almera 2021 bản CVT cao cấp ở mức 30 triệu đồng, đồng thời tặng kèm bộ quà tặng bao gồm phim cách nhiệt, thảm sàn và bọc tay lái.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/loat-o-to-giam-gia-hut-khach-co-mau-duoc-uu-dai-toi-800-trieu-dong-c...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/loat-o-to-giam-gia-hut-khach-co-mau-duoc-uu-dai-toi-800-trieu-dong-c6a6772.html