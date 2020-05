Bộ Công thương lý giải vì sao giá thịt lợn vẫn tăng cao chót vót?

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 08:08 AM (GMT+7)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc giá lợn cao do quy luật cung cầu.

Quy luật cung cầu?

Chiều tối 5/5, phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng và trong điều kiện vẫn bảo đảm giãn cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Cũng tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc vừa qua giá thịt lợn bị đẩy lên cao, trong khi việc tái đàn gặp nhiều khó khăn, vì sao Bộ NN&PTNT không nhập thịt lợn theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, báo chí cũng đặt ra việc có hay không khuất tất tạo vị thế độc quyền cung cấp thịt lợn ra thị trường?

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020.

Trả lời những câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho hay, hiện nay cơ chế quản lý giá nói chung, trong đó có mặt hàng thịt lợn đang vận hành theo cơ chế thị trường, tuân thủ theo quy luật cung và cầu. Thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều về việc giá lợn bị đẩy lên cao.

Về vĩ mô, điều này ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thậm chí cả cân đối nền kinh tế. Về vi mô, giá lợn cao ảnh hưởng rõ ràng đến đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh nên người dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân có thói quen dùng nhiều thịt lợn. Dù thịt gia cầm đang rẻ, nhưng người dân vẫn dùng nhiều thịt lợn do chế biến được nhiều món ăn hợp khẩu vị người Việt Nam.

Vừa qua, việc giá lợn cao do quy luật cung cầu, mà ở đây là cung thiếu. Trước hết là lí do khách quan do dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng lớn đến tổng đàn lợn trên toàn quốc, kể cả sau này, khi ta đã dập cơ bản dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, trên toàn quốc nhiều tỉnh chưa công bố hết dịch, nên nông dân chưa yên tâm khi tái đàn, do lo ngại lợn có thể bị chết. Hơn nữa, nhiều gia đình gặp khó về nguồn vốn tái đàn, trong khi giống rất đắt có khi lên tới hơn 3 triệu đồng/lợn giống.

Vì đâu lợn nhập nhỏ giọt

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng thông tin, đến hết tháng 4, theo thống kê của Hải quan, lợn nhập mới đạt 45.000 tấn, thấp hơn nhiều so với con số 100.000 tấn mà lãnh đạo Chính phủ giao. Vì vậy hiện Thủ tướng đã giao Bộ NN&PTNT phải tập trung tái đàn, phối hợp Bộ Công Thương, các bộ ngành khác trong việc tăng cường nhập lợn.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hiện các doanh nghiệp nhập lợn chỉ phải làm thủ tục liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng lợn nhập, gửi đến Cục Thú y (Bộ NN&PTNT). Khi có giấy phép thì doanh nghiệp đến chi cục ở các vùng làm thủ tục tiếp. Sau khi có giấy phép của chi cục, doanh nghiệp không cần làm thêm thủ tục nào, kể cả với Bộ Công thương mà có thể đến thẳng các cơ quan hải quan cửa khẩu làm thủ tục nhập khẩu.

Thứ trưởng Hải khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ ngành như Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp chăn nuôi kinh doanh lợn, có thể cuối năm, giá lợn sẽ bình ổn như trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi".

Thứ trưởng cũng cho biết, hiện có gần 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, có thị phần lớn, chiếm 35%, chúng tôi có đoàn kiểm tra, các doanh nghiệp không vi phạm chuyện thống lĩnh thị trường. Ví dụ doanh nghiệp CP của Thái Lan lớn nhất chiếm gần 20% thị phần lợn toàn quốc (19,1%), gấp 15 lần thị phần DABACO, 6 lần thị phần CJ Hàn Quốc…".

Vừa qua, các doanh nghiệp có khai báo giá thành lợn xuất (lợn hơi) giảm 45.000-50.000 đồng/kg, nhưng giá đến tay người dân thực tế vẫn là 80.000-90.000 đồng/kg. Khi lãnh đạo Chính phủ có ý kiến, họ có cam kết hạ xuống 70.000 đồng nhưng thực tế, tiểu thương, thương lái mua được giá 70.000 đồng/kg khó khăn.

Đây là việc mà các cơ quan như Bộ Công Thương đang kiểm tra việc thực hiện cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ, Bộ Tài chính kiểm tra về thuế phí hợp lý không.

