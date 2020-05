Thịt lợn tăng giá chóng mặt, những thực phẩm này bất ngờ đắt hàng

Khi giá lợn tại nhiều địa phương ở miền Bắc luôn ở mức cao, nhiều chị em nội trợ đã “đổi vị” món ăn quen thuộc này sang những món khác đảm bảo dinh dưỡng mà kinh tế hơn nhiều.

Món ăn đồng quê đổi vị mâm cơm gia đình

Chị Thùy Linh (Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị có 5 người, gồm bà ngoại, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Thông thường, trong các bữa ăn chị vẫn hay chế biến các món ăn từ thịt lợn bởi thịt lợn dễ ăn lại dễ chế biến, cả người già và trẻ em đều có thể dùng được.

Món lươn đồng tẩm bột chiên giòn do chị Linh tự tay chế biến

“Ăn các món ăn chế biến từ thịt lợn cũng có thể ăn liên tục được mà không bị chán ngán” – chị Linh nói.

Tuy nhiên, những ngày gấn đây giá thịt lợn tăng quá cao nên chị Linh đã cắt giảm dần thịt lợn, thay vào đó là thực đơn của các món có nguồn gốc tự nhiên.

“Do giá thịt lợn tăng cao quá trong khi ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thu nhập của hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng. Để tiết kiệm chi phí, mình hạn chế mua thịt lợn, ưu tiên ăn những loại thịt rẻ hơn như gà, cá, cua ốc,… mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình.

Hơn nữa, cũng đang nghỉ cách ly xã hội, mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để chế biến các món ăn nên mỗi bữa ăn chi phí không quá nhiều mà vẫn ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Thịt gà đang rất rẻ, chỉ 40.000 đồng/kg gà đỏ. Một con gà hơn 3kg mình có thể chế biến được nhiều món hấp dẫn cho các bạn nhỏ, như thịt gà rang gừng, ức gà chiên tẩm bột,…

Ngoài ra, các món cá đồng, như lươn, ốc, ếch cũng rất ngon. Sáng nay đi chợ, mình mua 2 kg ốc và một con cá quả. Một phần ốc làm món ốc xào khế chua, một phần làm chả ốc quấn xăng xông; với cá quả, mình thêm gia giảm kho nhừ để dùng cho ngày mai ” – chị Linh chia sẻ.

Được biết, cùng với món chính như chia sẻ, chị Linh dùng thêm trứng rán, canh tép khô,… làm món phụ, tính ra mỗi bữa ăn chỉ dao động 100 nghìn đồng có thể đảm bảo cho cả gia đình.

Hải sản giàu dinh dưỡng, không quá đắt đỏ

Vốn không phải là người dân miền biển, nhưng chị Thu (quận Thanh Xuân) lại có họ hàng quê miền biển nên thực đơn gia đình nhà chị Thu từ lâu đã quen thuộc với các món ăn có nguồn gốc từ biển.

Món chả cá cơm vừa sạch vừa ngon lại không quá đắt đỏ

Chị Thu cho biết, đồ hải sản rất nhiều đạm. Nếu bạn biết chọn mua, có rất nhiều đồ ăn ngon, dễ chế biến lại không quá đắt đỏ.

“Đặc biệt, thời gian này do ảnh hưởng của dịch, nhiều mặt hàng hải sản không thể xuất khẩu khiến giá thành nói chung giảm xuống rất nhiều. Các món ăn phổ biến từ hải sản có thể kể đến, như: mực, tôm, ngao, hàu,…

Nếu cầu kỳ, bạn có thể mua các loại cá tươi về xay làm chả cá, đảm bảo vừa sạch vừa ngon lại không quá đắt đỏ” – chị Thu chia sẻ.

Tương tự, đứng trước gian hàng thực phẩm trong một siêu thị, chị Hải An (Trung Hòa – Nhân Chính) cho biết từ khi thịt tăng mạnh tới giờ, bữa cơm gia đình chị hầu như rất ít xuất hiện thịt. “Ví dụ như hộp cá mòi kho nhừ này là đủ cho một bữa ăn của cả gia đình 3 người nhà tôi, có giá 45.000 đồng, nhưng nếu vẫn khối lượng đó thịt nạc vai hoặc thịt ba chỉ thì có khi gấp đôi số tiền so với cá kho. Thời buổi kinh tế leo thang, tiết giảm được gì thì giảm, đâu nhất thiết phải ăn thịt mới có chất dinh dưỡng đâu”, chị Hải An nói.

Nhiều món ăn hải sản hấp dẫn, mà không quá đắt đỏ

Với tình hình thịt lợn ngày càng đắt đỏ như hiện nay, người nội trợ có thể tham khảo các thực phẩm giàu protein để lựa chọn thực phẩm thay thế cho thịt lợn trong bữa ăn của gia đình, một số loại thực phẩm có hàm lượng protein có thể dễ dàng được tìm thấy trong các thực phẩm tự nhiên khác như tôm, cua, cá, trứng, rau củ, các loại hạt, một số loại thậm chí còn có lượng protein cao hơn cả thịt.

Ngoài ra, vẫn món ăn đó chỉ cần dành một chút thời gian tính toán và chế biến, chị em nội trợ có thể có những bữa cơm gia đình hấp dẫn, đủ dinh dưỡng mà không quá mất chi phí quá nhiều.

