Độc lạ các loại trái cây rừng tràn xuống phố

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 14:42 PM (GMT+7)

Tây Nguyên đang rộ mùa trái cây rừng như: Chôm chôm, dâu da, vải, mít, gùi…Các loại quả rừng có màu sắc, hương vị lạ, không thuốc trừ sâu nên rất hút khách dù giá bán khá cao.

Đi dọc các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh xuyên Tây Nguyên, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chị, các mẹ đồng bào Êđê bày bán nhiều loại trái cây có nguồn gốc từ rừng.

Đầu hè là rộ mùa trái cây rừng. Đặc biệt năm nay, mít rừng bán rất chạy. Mỗi quả mít rừng chỉ to bằng nắm tay, nặng khoảng 0,3 -0,5 kg/quả, ăn có vị chua ngọt. Dù giá cao hơn so với mít trồng tại vườn nhưng mít rừng được nhiều chị em săn lùng do sự khác lạ và hương vị đặc biệt

Những quả chôm chôm rừng có ruột màu vàng bắt mắt chỉ có rộ vào vụ tháng 4 -6 được hái trên rừng nên số lượng không nhiều. Loại quả này được nhiều ưa chuộng nhất vì lạ, dễ ăn, không hóa chất không thuốc trừ sâu, có thể chấm muối ớt hoặc ngâm đường làm nước giải khát.

Ngoài mít rừng,chôm chôm, dâu da, xoài rừng..., còn có loại bơ tí hon (nhà vườn gọi là bơ đực) quả nhỏ dài, không hạt, ruột màu vàng đậm ăn rất dẻo. Mỗi quả có trọng lượng trung bình từ 1 đến 3 lạng.

Các loại quả rừng có cây cao to, khi hái người dân thường phải căng bạt dưới gốc, dùng thang trèo lên rồi hái quả thả xuống thật cẩn thận để không bị dập.

Mỗi ngày, bà con ở các buôn làng hái về bán được 300 - 400 nghìn đồng, có ngày bán được cả triệu đồng. Các loại trái cây rừng có giá giao động từ 20 -25 nghìn đồng/kg. Ra khỏi buôn làng trở thành “đặc sản” được nhiều thực khách săn lùng mua với giá 70 -80 nghìn đồng/kg.

