Vụ không cho khách nhận phòng dù đã trả đủ tiền: Loạt khách sạn 'vạ lây’ vì cái tên

Vụ việc một nữ du khách bị từ chối nhận phòng lúc 2h sáng tại một khách sạn ở Hà Nội dù đã thanh toán đầy đủ đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, cơ sở liên quan trực tiếp đến sự việc là khách sạn Royal Hostel, 19 Hàng Cháo, Hà Nội. Đoạn clip do chị Q. đăng tải đạt gần 3 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày, kéo theo làn sóng chỉ trích thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp của khách sạn.

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn bình luận và đánh giá xấu trên các nền tảng trực tuyến. Theo thống kê của Google Maps, khách sạn này đã nhận gần 35.000 lượt đánh giá, với điểm trung bình chỉ 1 sao, chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm của dư luận về vụ việc.

Loạt đánh giá 1 sao trên Google Map. Ảnh chụp màn hình

Do tên gọi phổ biến “Royal Hotel”, một số khách sạn khác cùng hệ thống hoặc trùng tên tại Hà Nội cũng bị vạ lây do nhầm lẫn của khách hàng và cộng đồng mạng. Hàng loạt đánh giá tiêu cực “đi lạc” xuất hiện trên Google Maps, Booking hay TripAdvisor, với nội dung như “Lừa đảo, bùng phòng”, nhắm vào địa chỉ sai.

Một số khách sạn như Royal Hotel Long Biên (Sài Đồng) và Royal Hanoi Hotel (Thanh Trì), The Royal Hotel (Tây Hồ)... khẳng định không liên quan đến vụ việc tại Hàng Cháo.

Royal Hotel Long Biên nhấn mạnh phương châm hoạt động uy tín, minh bạch và tận tâm phục vụ, chưa từng nhận khiếu nại về việc giữ phòng hay thanh toán không minh bạch. Khách sạn cũng kêu gọi khách hàng xác minh kỹ thông tin trước khi đánh giá để tránh nhầm lẫn.

Tương tự, Royal Hanoi Hotel (Thanh Trì) khẳng định các video và hình ảnh lan truyền trên mạng không liên quan đến cơ sở của họ. Đại diện khách sạn cho biết họ luôn đặt tôn trọng, riêng tư, an toàn, chất lượng dịch vụ lên hàng đầu và chưa từng để xảy ra những tình huống tương tự như trong video.

Nhiều khách sạn có tên "Royal" lên tiếng đính chính. Ảnh chụp màn hình

Các chủ khách sạn thậm chí phải đăng bài kêu cứu trên các group Facebook, than phiền nhận hàng loạt đánh giá 1 sao dù không liên quan. Họ nhấn mạnh: “Chúng tôi ở Thanh Trì, cách Hàng Cháo hàng chục km, xin mọi người đọc kỹ địa chỉ trước khi đánh giá”.

Khách sạn The Royal Hotel (Tây Hồ) cũng lên tiếng đính chính cơ sở này không liên quan đến sự việc xảy ra tại Royal Hostel 19 Hàng Cháo. Một số đánh giá và bình luận nhầm lẫn đã xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, gây ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn. Đồng thời, đơn vị này kêu gọi khách hàng và cộng đồng mạng xác minh thông tin trước khi để lại đánh giá, nhằm đảm bảo đúng địa chỉ, đúng sự việc và tránh hiểu lầm không đáng có.

Bản thân nữ khách hàng trong vụ việc tại Royal Hostel 19 Hàng Cháo cũng lên tiếng liệt kê một loạt khách sạn "bị đánh 1 sao nhầm".