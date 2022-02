Vụ du khách cho rằng cầu kính cao nhất Việt Nam bị nứt: Bất ngờ với chia sẻ từ ban quản lý

Thứ Ba, ngày 15/02/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mới đây, phía đơn vị quản lý cây cầu kính cao nhất Việt Nam đã chia sẻ thông tin về việc du khách phát hiện ô kính trên cầu có hiện tượng nứt vỡ.

Một tài khoản Tiktok có tên Lily đã đăng tải đoạn clip du lịch trải nghiệm cây cầu kính cao nhất Việt Nam nằm ở vị trí Cổng Trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trong clip được đăng tải, Lily và chồng phát hiện một ô kính nhỏ có những vệt nứt vỡ, cặp vợ chồng tỏ ra khá hoảng hốt, đồng thời cảnh báo mọi người nên cẩn thận và chú ý quan sát khi đến đây du lịch.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với VnExpress, Ông Nguyễn Văn Huân, Tổng giám đốc Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây cho biết, phía đơn vị đã nhận được thông tin về đoạn clip này và đang liên hệ với du khách. Ông khẳng định tấm kính được tạo hiệu ứng nứt vỡ để tăng trải nghiệm cảm giác mạnh.

Được biết, loại kính được sử dụng trên cầu kính được nhập khẩu từ Nhật Bản, bao gồm 3 lớp kính 1,2 cm và ép bởi 4 lớp film chống đạn từ Mỹ. Tổng chiều dày tấm kính là 4,2 cm.

Trước đó, phía công ty cũng đã từng thử nghiệm độ an toàn của loại kính này bằng rất nhiều cách như sử dụng các loại ô tô nặng đi lên, sử dụng búa tạ để đập sau đó tiếp tục kiểm tra độ an toàn khi đi trên lớp kính này. Tấm kính nứt vỡ đã được tác động lực có chủ đích gây nứt toàn bộ bề mặt và vụn ở đầu góc. Vì đây là kính chịu lực nên đảm bảo an toàn ngay cả khi đứng lên.

"Dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có này một phần do sự thiếu sót của khu du lịch khi chưa giới thiệu với du khách ngay khi trải nghiệm", ông Huân cho biết.

Được biết, cây cầu kính cao nhất Việt Nam được đưa vào khai thác khoảng 2 năm nay và trở thành địa điểm hút khách du lịch. Cây cầu này nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, sàn kính được lắp ghép bởi 3 lớp kính dày 2 cm, tổng độ dày mặt kính là 7 cm. Lối đi rộng khoảng 5 mét với chiều dài 5 mét tính từ thang máy đến vách núi sa thạch của dãy Hoàng Liên.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/vu-du-khach-cho-rang-cau-kinh-cao-nhat-viet-nam-bi-nut-bat-ngo-vo...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/vu-du-khach-cho-rang-cau-kinh-cao-nhat-viet-nam-bi-nut-bat-ngo-voi-chia-se-tu-ban-quan-ly-post1415777.tpo