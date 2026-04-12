Vợ Phan Thành mê mẩn thị trấn cổ tích ở Canada

Primmy Trương cho biết từ khi xem series phim Can This Love Be Translated (Tiếng yêu này anh dịch được không?) phát sóng hồi đầu năm, cô đã rất ấn tượng với Vườn quốc gia Banff thuộc tỉnh Alberta, Canada. Thậm chí, vì khung cảnh thiên nhiên quá đẹp nên vợ thiếu gia Phan Thành còn ‘tự hỏi ngoài đời có thật vậy không’.

Nhân chuyến du lịch Canada gần đây, Primmy quyết ghé thăm Banff để được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp trong phim bằng mắt thật. Cô cho biết đến đây vào mùa đông nên cả thị trấn cổ phủ trong lớp tuyết trắng, nhịp sống chậm và ‘nhẹ nhàng như một thước phim’.

Banff là thị trấn đầu tiên ở Canada được thành lập bên trong một vườn quốc gia. Thị trấn nằm ở độ cao 1.400 - 1.630 mét so với mực nước biển, cũng là thị trấn cao nhất ở Canada.

Banff nổi tiếng với cảnh quan núi Rocky Mountains hùng vĩ, các hồ nước màu ngọc lam và hoạt động du lịch quanh năm. Khu vực này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Đến Banff, du khách sẽ bị chinh phục bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên. Vào mùa hè, Banff nổi tiếng với các hoạt động chèo thuyền, ngắm mặt nước xanh trong hay hiking khám phá núi rừng hung vĩ. Mùa đông, Banff được ví như thị trấn cổ tích với lớp tuyết trắng phủ trên nóc mái nhà, các hoạt động nổi bật thu hút khách là trượt tuyết, ngâm suối nước nóng,…

Trong ảnh, nàng dâu hào môn check in tại Cascade of Time Garden. Đây là khu vườn lịch sử rộng 4 mẫu Anh, được hoàn thành vào năm 1935, nổi tiếng với các con đường lát đá, bồn hoa,... Vào mùa hè, khu vườn rực rỡ sắc màu với hàng trăm loài hoa. Còn khi tuyết trắng bao phủ, nơi đây thu hút du khách bởi vẻ tĩnh lặng, cổ kính.

Hot girl Primmy Trương mong có dịp trở lại Banff vào mùa thu để được chiêm ngưỡng cảnh sắc rực rỡ nơi đây trong mùa cây thay lá.

Primmy Trương sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Power Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành đầu năm 2021, hiện có hai con một trai, một gái.