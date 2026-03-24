Vịnh Bái Tử Long lọt top '7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á'

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, mới đây Tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler (Mỹ) vừa công bố danh sách 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á, tôn vinh những điểm đến nổi bật với trải nghiệm độc đáo dành cho du khách toàn cầu. Trong đó, vịnh Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) được xếp vị trí thứ 3.

Cùng với vịnh Bái Tử Long, danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á do Condé Nast Traveler bình chọn còn có: Batanes (Philippines), Vườn quốc gia Phnom Kulen (Campuchia), George Town (Malaysia), cao nguyên Bolaven (Lào), Vườn quốc gia Doi Inthanon (Thái Lan) và quần đảo Raja Ampat (Indonesia).

Vịnh Bái Tử Long là địa điểm du lịch “vạn người mê” của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Condé Nast Traveler, Đông Nam Á ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới nhờ sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, những bãi biển nhiệt đới, di sản văn hóa đặc sắc cùng bản sắc địa phương độc đáo. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng, khu vực này còn sở hữu nhiều "viên ngọc ẩn" mang đến trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho du khách.

Được vinh danh trong danh sách, vịnh Bái Tử Long nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, không gian yên bình và hệ sinh thái phong phú. Nơi đây sở hữu hàng trăm đảo đá vôi kỳ vĩ, nhiều hang động độc đáo, các vịnh nhỏ cùng những làng chài nổi đặc trưng, tạo nên bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hấp dẫn.

Du khách đến với vịnh Bái Tử Long có thể trải nghiệm du thuyền cao cấp, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng tư; tham gia các hoạt động như chèo kayak, tắm biển, khám phá Vườn quốc gia Bái Tử Long, hay tìm hiểu đời sống văn hóa của ngư dân địa phương thông qua các hành trình du lịch dài ngày.