Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép gọi thoại và video call trên máy bay

Theo các quy định trên máy bay, nhiều hãng hàng không hiện nay không cho phép hành khách thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video call trong chuyến bay. Dù một số hãng đã cung cấp wifi trên máy bay, nhưng hầu hết cuộc gọi thoại và video call vẫn không được hỗ trợ.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ Internet vệ tinh, mới đây một số hãng hàng không thông báo sẽ cho phép hành khách "video call cho bạn bè và gia đình" cùng nhiều tiện ích khác, thông qua dịch vụ Internet trên máy bay với tốc độ cao và băng thông rộng. Thậm chí một số chuyến bay cung cấp wifi miễn phí trong mọi khoang hành khách và không giới hạn thiết bị truy cập.

Theo hãng hàng không British Airways, trong 2 năm tới, toàn bộ đội bay của hãng sẽ được trang bị Internet tốc độ cao, qua đó cho phép hành khách thực hiện cả cuộc gọi thoại và video call trong chuyến bay, với điều kiện tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn. Ngoài các cuộc gọi, dịch vụ wifi trên máy bay của hãng còn cho phép hành khách sử dụng các nền tảng phát trực tuyến, chơi game trực tuyến...

Không chỉ có British Airways, dòng máy bay thân rộng hiện đại của Etihad Airways cũng cung cấp dịch vụ kết nối di động, cho phép hành khách thực hiện và nhận cuộc gọi thoại, gửi và nhận tin nhắn văn bản và sử dụng gói chuyển vùng dữ liệu, tương tự như ở dưới mặt đất. Nếu là thành viên Etihad Guest hoặc đăng ký trực tuyến trước khi bay, hành khách có thể sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến như WhatsApp, Messenger, WeChat hoặc làm việc, lướt web, cập nhật mạng xã hội...

Hãng hàng không Emirates cũng giới thiệu kế hoạch nâng cấp dịch vụ wifi trên máy bay ở độ cao 12.000 mét, với sự ổn định và chất lượng như dưới mặt đất. "Bạn có thể xem phim trực tuyến, chơi game trực tuyến, video call cho bạn bè và gia đình, làm việc và lướt mạng xã hội với kết nối Internet tốt hơn trong suốt chuyến bay", thông báo của Emirates cho biết, đồng thời lưu ý việc phát trực tuyến đa phương tiện và một số dịch vụ đồng bộ hóa sẽ bị hạn chế trên chuyến bay, do băng thông và chi phí dữ liệu vệ tinh.

Để đảm bảo không gian chung thoải mái cho mọi người, các hãng hàng không yêu cầu hành khách tuân thủ các hướng dẫn như: Luôn sử dụng tai nghe khi gọi điện hoặc nghe âm thanh, không sử dụng loa ngoài; giữ giọng nói ở mức nhỏ để tránh làm phiền đến những hành khách xung quanh. Ngoài ra, hành khách nên chú ý đến thời điểm thực hiện cuộc gọi, đặc biệt là đối với các chuyến bay ban đêm, cần giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu nhất để không làm gián đoạn giấc ngủ của người khác.