Vẻ đẹp tiên cảnh của thác Bản Giốc vào thu

Thác Bản Giốc thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thành phố khoảng 85 km. Thác nhiều tầng đổ xuống, trải dài trên biên giới Việt - Trung tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ.

Mê mẩn phong cảnh hữu tình nơi đây, Phạm Văn Phong (sinh năm 2002, Thanh Hóa) cảm thán: "Có lẽ mình chẳng bao giờ chán khi trở lại Bản Giốc mỗi độ đầu thu. Thác vẫn kỳ vĩ tung bọt trắng xóa, nhưng xung quanh khoác lên mình tấm áo mới: lúa chín vàng, trời xanh trong, nắng dịu nhẹ. Thiên nhiên và cảm giác bình yên khiến mình muốn quay lại mãi".

Vào thu, đặc biệt là những ngày chớm thu, mây thường thấp, ánh sáng mềm mại, nước thác xanh trong hơn.

Theo Phong, đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm thác vì tiết trời mát mẻ, nước xanh ngọc. Nếu đi mùa mưa, thác có thể dữ dội hơn nhưng nước thường đục, khó chụp ảnh và thời tiết ẩm ướt.

Nam du khách gợi ý nên đi sớm buổi sáng khi nắng còn trong hoặc chiều muộn khi ánh sáng xuyên qua màn nước để có khung hình đẹp. Quan trọng nhất là thời điểm này vắng người.

Đi thuyền ra gần chân thác cũng là trải nghiệm ấn tượng, cảm giác như được ôm trọn sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Thiên nhiên ở đây còn giữ được nét hoang sơ và bình dị hiếm thấy.

So với các con thác khác ở Việt Nam, thác Bản Giốc đặc biệt hơn khi nằm giữa khung cảnh núi rừng biên giới. "Đó là một vẻ đẹp khó tìm ở nơi khác. Nếu bạn đang tìm một điểm đến vừa hùng vĩ, vừa bình yên, lại giàu trải nghiệm văn hóa thì Cao Bằng chính là câu trả lời", Phong nói.