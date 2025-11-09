Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần

Sự kiện: Địa điểm du lịch hot 3 miền
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trên những cánh đồng lúa nếp Cay Nọi - giống nếp đặc biệt mỗi năm chỉ trồng một vụ ở vùng biên Thanh Hóa đã phủ một màu vàng óng, đẹp như tranh. Người dân háo hức một vụ mùa bội thu.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 1

Những ngày này, khắp các cánh đồng ở xã biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa nhộn nhịp tiếng cười đùa của người dân đang thu hoạch lúa nếp Cay Nọi.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 2

Lúa nếp Cay Nọi hạt tròn mẩy, dẻo thơm, vàng óng, cơm thơm dịu, dẻo lâu, thường được dùng trong các dịp cúng tổ tiên, mừng cơm mới, cưới hỏi...

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 3

Giống nếp Cay Nọi khác với các giống lúa khác là mỗi năm chỉ cấy được 1 vụ. Ngày trước, bà con chỉ trồng để ăn, để làm bánh cúng dịp lễ, Tết nhưng vài năm gần đây, nếp Cay Nọi được nhiều người biết đến, rồi có tên, có thương hiệu nên bà con nơi đây trồng nhiều hơn để bán.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 4

Lúa chín vàng ươm đẹp như bức tranh trên các cánh đồng ruộng bậc thang dọc sông Sim.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 5

“Nếu được mùa thì mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch, bán được gần 20 triệu đồng lúa nếp. Khoản tiền đủ lo cho con cái học hành, sinh hoạt nên rất vui”, chị Vi Thị Sợi (41 tuổi, bản Chiêm) cho hay.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 6

Những cánh đồng lúa trên ruộng bậc thang, xen giữa thung lũng như bức tranh tuyệt đẹp.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 7

Với đồng bào người Thái ở xã Quang Chiểu, cây nếp Cay Nọi không chỉ là lương thực mà còn "hạt ngọc" gắn với phong tục, lễ hội và ký ức bao đời xen lẫn tự hào. Việc thu hoạch đều thủ công, không máy móc.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 8

Lãnh đạo UBND xã Quảng Chiểu cho biết, toàn xã có hơn 335 ha lúa nếp Cay Nọi, mang lại doanh thu hơn 20 tỷ đồng. “Phát triển cây nếp Cay Nọi không chỉ là câu chuyện nông sản, mà là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi đặt mục tiêu vừa bảo tồn giống lúa bản địa, vừa xây dựng thương hiệu gắn với du lịch nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho bà con”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Vàng rực cánh đồng lúa nếp Cay Nọi mỗi năm chỉ có một lần - 9

Hình ảnh bình yên của người dân vùng biên xứ Thanh mùa gặt.

Gợi ý 3 tọa độ thiên nhiên ở Thanh Hóa cho hành trình du lịch thư giãn
Gợi ý 3 tọa độ thiên nhiên ở Thanh Hóa cho hành trình du lịch thư giãn

Khám phá Thanh Hóa yên bình với 3 tọa độ thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi du khách có thể hòa mình giữa núi rừng, hồ nước và ruộng bậc thang.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Trường ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/11/2025 05:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Địa điểm du lịch hot 3 miền Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN