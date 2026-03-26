Tọa độ 'săn view' cực chill ở trạm đèn biển Ba Làng An

Trạm đèn biển Ba Làng An nằm ở mỏm ngoài cùng của mũi Ba Làng An, nơi đây được xem là điểm cực Đông của Tổ quốc (gần Hoàng Sa nhất). Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc với bãi đá trầm tích núi lửa ẩn hiện giữa biển.

Để chạm đến tọa độ “săn view” lý tưởng này, du khách phải vượt qua gần 80 bậc thang. Từ độ cao hơn 36 mét, toàn cảnh mũi Ba Làng An hiện ra như một bức tranh thiên nhiên sống động. Đứng từ đây, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể nhìn bao quát cả những vị trí đẹp nhất của Ba Làng An, ngắm trời cao, biển rộng… ngắm đảo Lý Sơn lúc ẩn, lúc hiện giữa mây trời.

Theo các bậc cao niên, vùng đất này từng có tên gọi “Batangan” do người Pháp đặt. Về sau, vì nơi đây tập trung ba làng cùng mang chữ “An” là An Hải, An Vĩnh và An Kỳ nên cái tên Ba Làng An ra đời và được giữ đến hôm nay.

Đường bờ biển uốn cong mềm mại, xen kẽ là những mảng đá đen xếp chồng, dấu tích của những dòng nham thạch từng phun trào từ hàng triệu năm trước.

Xa xa, mặt biển trải dài bất tận, từng lớp sóng xô bờ, tạo nên nhịp điệu vừa dữ dội vừa mê hoặc.

Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, Ba Làng An còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị.

Ở gần mũi Ba Làng An có một miệng núi lửa nay không còn hoạt động, nhưng những gì còn lại đủ để tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, các phiến đá trầm tích, rạn san hô nhiều màu sắc và vô số khối đá với hình thù kỳ lạ, tất cả tạo nên một cảnh đẹp độc đáo, bí ẩn hiếm nơi nào có được.

Bạn Nguyễn Thị Dinh (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, Ba Làng An là điểm đến “quen mà lạ” với nhiều bạn trẻ địa phương.

"Mỗi lần đến đây đều có cảm giác khác nhau. Có khi biển êm đềm, có khi sóng lớn. Nhưng thích nhất là được leo lên hải đăng, hít thở không khí trong lành và ngắm đảo Lý Sơn lúc ẩn lúc hiện ngoài khơi", Dinh nói.

Trạm đèn biển Ba Làng An không chỉ là điểm check-in mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Được xây dựng từ năm 1982, công trình có tầm chiếu sáng khoảng 17 hải lý.